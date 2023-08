Mouche noire : ce que l’on sait de cet insecte qui inquiète en Espagne

En Espagne, les autorités sanitaires alertent sur la prolifération de la mouche noire, un insecte dont la morsure peut se révéler dangereuse. Sa présence serait une conséquence directe du réchauffement climatique.

L'Espagne en alarme. Samedi 5 août, l'Association nationale des sociétés de santé environnementale espagnole a lancé une alerte à la mouche noire en Espagne. Cet insecte prolifère dans la péninsule ibérique.

En effet, l'été 2023 voit le nombre de mouches noires se multiplier considérablement en Espagne, en même temps que le nombre de morsures sur les humains. Ces dernières peuvent provoquer de fortes douleurs et conduire jusqu'à l'hospitalisation.

Des morsures douloureuses

La mouche Simulie, aussi appelée mouche noire, est originaire des régions tropicales du continent américain, et mesure entre 3 et 4 millimètres de longueur. Hématophages comme les moustiques, les femelles ont besoin de s’alimenter en sang pour développer leurs œufs. Mais à l'inverse des moustiques qui piquent, les mouches noires mordent.

Désormais présentes dans le monde entier, ces mouches ont une morsure qui peut avoir de graves conséquences. La salive laissée par l’insecte sur la peau peut provoquer une violente douleur, qui peut durer plus d'une semaine, ainsi qu’une forte réaction allergique, pouvant conduire jusqu'à l'hospitalisation.

Un phénomène lié au réchauffement climatique

Les températures qui ont dépassé les 40 degrés les dernières semaines ont favorisé sa prolifération. «Avec la hausse des températures, le métabolisme de ces insectes, qui dépend de la température extérieure, augmente aussi», explique Jorge Galván, directeur de l’Association nationale des sociétés de santé environnementale. «Donc ils se reproduisent pendant plus de temps et plus de fois».

Même si à ce jour, aucune morsure de mouche noire n’a été recensée en France, la hausse des températures pourraient voir ces insectes débarquer dans notre pays.

Pour se protéger contre les morsures de mouches noires, les autorités espagnoles recommandent d’éviter de se balader près des cours d’eau à l’aube et en fin de journée car c'est là que ces insectes sont les plus agressifs. Porter des vêtements sombres et couvrants ainsi que l’utilisation de répulsifs est également conseillé.