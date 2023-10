Jamie Lee Curtis loue le «courage» de Pamela Anderson, apparue sans maquillage à la Fashion Week de Paris

Jamie Lee Curtis a salué l’initiative de Pamela Anderson de paraître sans maquillage à la Fashion Week de Paris. «Un acte de courage et de rébellion», qui l’a «impressionnée», confie-t-elle.

No make-up. Alors que Pamela Anderson, 56 ans, a assisté à plusieurs défilés de la Fashion Week de Paris sans maquillage, l’ex-star d'«Alerte à Malibu» a reçu les compliments de Jamie Lee Curtis. L’actrice de 64 ans a salué le choix de Pamela Anderson dans un message posté lundi 2 octobre, sur son compte Instagram. «La révolution de la beauté naturelle a officiellement commencé», a noté Jamie Lee Curtis, en partageant plusieurs photographies de Pamela Anderson au naturel, prises la semaine dernière lors de la présentation des collections haute couture, à Paris.

La comédienne oscarisée en mars dernier pour sa performance dans «Everything everywhere all at once» a loué le courage de l’ancienne coéquipière de David Hasselhoff.

Jamie Lee Curtis admirative

«Pamela Anderson, en pleine semaine de la mode avec tant de pressions et de postures, et, cette femme s'est pointée et a réclamé son siège à la table sans rien sur le visage», a poursuivi Jamie Lee Curtis. «Je suis tellement impressionnée par cet acte de courage et de rébellion», conclut-elle admirative.

Ces dernières années, de plus en plus de stars défient les diktats de la beauté présumée, en s'inscrivant dans le mouvement no make-up, faisant le choix de se montrer sans fard. Parmi elles, Cameron Diaz, Drew Barrymore, Alicia Keys et évidemment Pamela Anderson.