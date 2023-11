Tourisme : « Dupes destinations », quelle est cette tendance de plus en plus populaire ?

Parmi les nouvelles tendances voyage, les destinations dites «dupes» ont la cote. Mais que recouvre ce terme, et en quoi consiste ce nouveau phénomène ?

Nés sur le réseau TikTok il y a un peu plus d'un an, «les dupes», mot dérivé du terme «duplicata», sont des produits bon marché - à l'instar d'un sac d'une marque de fast-fashion - mis en concurrence avec des produits haut de gamme - tel qu'un sac d'une marque de luxe - qui se ressemblent. Cette tendance lancée à l’origine sur les produits cosmétiques, avant d’investir dans la foulée l’univers de la mode, s'empare dorénavant du voyage.

Appliqué au tourisme, ce concept vise donc à trouver des alternatives à des destinations de référence souvent chères, tout en recherchant une destination moins coûteuse similaire. Et selon l’étude consacrée aux tendances de voyages pour 2024, dévoilée la 8 novembre dernier par Expedia, Abritel et Hotels.com, ces destinations «dupes» ont la cote.

A titre d'exemple, Expedia a constaté que Taipei, destination de substitution pour Séoul, a vu ses recherches grimper de plus de 2.700% au cours de l'année passée. Dans une moindre mesure, les recherches pour Pattaya, substitut de Bangkok, ont augmenté de plus de 249 %. Le même phénomène a été constaté pour les îles de Paros et Curaçao, alternatives à Santorin et à Saint-Martin, dont les recherches sont en croissance. D'autres villes telles que Perth et Liverpool - destinations de substitution pour Sydney et Londres - attirent également de plus en plus.

Plus d'un tiers des voyageurs a d'ailleurs déclaré avoir déjà réservé ce type de destinations, parce qu'elles sont «moins saturées» pour 48%, et «plus inhabituelles» pour 40%.

Un phénomène de plus en plus populaire

Si ce phénomène fait aujourd'hui l'objet d'une nouvelle dénomination «marketing», cette tendance touristique semble toutefois avoir émergé à l'issue de la crise sanitaire.

Post-confinement, de nombreuses destinations françaises ont par exemple été mises en avant pour leurs ressemblances avec des sites incontournables dans le monde. Parmi elles : la vieille ville d'Annecy, surnommée la Venise des Alpes, qui avec ses canaux n'est pas sans rappeler la Sérénnisme, ou encore le sentier des ocres, connus également sous le nom de «Colorado provençal», pour sa ressemblance avec son cousin américain. L'archipel des Glénan, en Bretagne, est par ailleurs régulièrement comparé, pour la couleur de ses eaux, à la Polynésie française, la chaleur en moins.

Dès juin 2020, l'office de tourisme de Normandie ne manquait d'ailleurs déjà pas de lancer sur les réseaux sociaux une campagne de communication sur ce thème, comparant notamment sa sublime côte d'Albâtre aux côtes irlandaises, ou encore sa plage de Siouville-Hague à la Californie. Une tendance qui, loin d'être passagère, semble donc prendre toujours plus d'ampleur.