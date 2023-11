Tendance coiffure : voici l'accessoire cheveux du moment à ne pas rater

Pinces, barrettes, nœuds en satin… Les accessoires pour les cheveux sont plus que jamais tendance. Mais la star de cette saison, c’est le serre-tête.

Pour sublimer sa coiffure et être au top de la tendance, vous pouvez arborer sans hésiter des gros nœuds en satin, des barrettes et autres pinces ornées de bijoux. Les accessoires capillaires sont très en vogue cet hiver.

Ils font d’ailleurs partie du top 5 des articles les plus recherchés au cours de ces 12 derniers mois sur Google. Mais parmi eux, il y en a un qui revient tout particulièrement sur le devant de la scène : le serre-tête.

Popularisé par la série «Gossip Girl», et plus précisément par le personnage de Blair Waldorf, incarné par l’actrice américaine Leighton Meester, cet accessoire envahit les chevelures. Et pour cause, il a été largement aperçu dans les défilés de la Fashion Week.

Simple à porter et pratique pour tenir les cheveux derrière les oreilles, le serre-tête à l’avantage de s’adapter à tous les types de cheveux, qu’ils soient courts ou longs, lisses, bouclés, ou crépus.

Rembourré, en velours, à perles ou à paillettes, ce demi-cercle, dont les origines remontent à l'Antiquité grecque et romaine, apporte une touche d’élégance et de romantisme. Et si vous préférez porter un bandeau, ne vous privez pas, il fait lui aussi son retour en force.