Horoscope 2024 : Lion, voici tout ce qui vous attend pour votre signe astrologique

L’année 2024 vous sera-t-elle favorable ? Amour, santé, travail… Voici ce qui attend les personnes nées sous le signe du Lion, d'après les analyses du célèbre astrologue et voyant Claude Alexis.

Amour

Célibataire, attendez que le ciel se calme et que les astres soient favorables à vos amours. Des rencontres et des choix seront à faire durant l’année 2024. Votre caractère entier et votre impulsivité ne seront pas à votre avantage pour séduire la personne qui vous plaît dans de bonnes conditions. En couple, l’année sera un peu chaotique et il vous faudra fournir des efforts.

Travail

Votre énergie transparaît dans vos réalisations professionnelles et vous allez prendre une position de leader en proposant des idées originales qui feront l’unanimité, particulièrement si vous exercez une profession dans le domaine commercial. La création sera de mise sur 2024. C’est le moment d’entreprendre et de mener à bien vos projets.

Finance

Une année un peu compliquée par des dépenses imprévisibles. Vous aurez des moments d’angoisse mais vous allez y arriver, soyez fort et gardez le moral. La fin l’année sera nettement plus favorable pour retrouver un équilibre, affirme l'astrologue et médium Claude Alexis.

Santé

Comme vous ne ménagez pas vos efforts, la fatigue se fera sentir et vous serez sujet à des sautes d’humeur passagères. Vous devrez vous organiser des plages de détente pour vous ressourcer.

Le conseil de Claude Alexis : Il faudra surveiller votre santé en consacrant quelques heures par semaine à la pratique d’une activité physique, cela agira positivement sur votre fatigue nerveuse. Pour plus de précisions, vous pouvez prendre rendez-vous avec le spécialiste par téléphone au 01 45 87 91 18.

Retrouvez l'horoscope du Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, et des Poissons.