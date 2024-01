Horoscope 2024 : Poissons, voici tout ce qui vous attend pour votre signe astrologique

L’année 2024 vous sera-t-elle favorable ? Amour, santé, travail… Voici ce qui attend les personnes nées sous le signe des Poissons, d'après les analyses du célèbre astrologue et voyant Claude Alexis.

Amour

Votre charme aura des effets troublants. En couple, vos amours se vivront sous le signe de la passion. Célibataire, vous craquerez facilement pour une personne au physique avantageux, ou pour un beau parleur qui vous jure un amour éternel après quelques heures... Méfiez-vous ! Et prenez du recul.

travail

Votre carrière va prendre un nouvel essor. Vous prenez des initiatives qui seront saluées par vos supérieurs. L’avenir s’annonce radieux avec beaucoup de reconnaissance dans votre métier. Vous pourriez décrocher un contrat juteux ou bénéficier d’une promotion.

finance

Le besoin d'argent va toutefois se faire ressentir mais de l’aide vous sera apportée par un proche. Restez serein et confiant. Vous allez pouvoir de nouveau compter sur la chance pour aller de l’avant.

santé

Vous continuez à être dans une forme resplendissante. Mais gare aux gourmandises !

La conseil de Claude Alexis : On apprécie votre créativité et vos idées originales. L’intuition vous guide dans toutes les décisions importantes à prendre. Mais ne vous laissez pas influencer par de mauvais conseillers qui ne cherchent qu’à prendre votre place. Pour plus de précisions, vous pouvez prendre rendez-vous avec le spécialiste par téléphone au 01 45 87 91 18.

