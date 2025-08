Comment séduire chaque signe astrologique ?

L’astrologie peut parfois donner un petit coup de pouce pour faire chavirer le cœur de celui ou celle qui nous fait vibrer. Que vous cherchiez à séduire un Cancer sensible, un Scorpion passionné, un Bélier intrépide ou encore un Lion charismatique, voici comment s’y prendre.

Bélier

Pour conquérir le coeur d'un Bélier, affirme l’astro love coach Nathalie Marcot, il faut avant tout le «faire sortir de sa zone de confort». Courageux et impulsif, ce signe de Feu a besoin d'être challengé. Ainsi, n'hésitez pas à «le mettre au défi, voire à jouer à cap ou pas cap».

taureau

Bon vivant et épicurien, le Taureau adore passer à table et rien ne lui fera plus plaisir qu’un repas fait maison préparé avec amour. Ce signe gourmet «apprécie également les bonnes bouteilles de vin». Autrement dit, en ramenant un grand cru, vous marquerez des points.

Gémeaux

Dirigé par Mercure, planète symbolisant notamment les connaissances et les échanges, le Gémeaux est un être très sociable qui aime apprendre des choses. Pour se rendre irrésistible à ses yeux, conseille la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple, il faut «le faire rire et éveiller sa curiosité».

Cancer

Affectueux, tendre et tactile, le Cancer a besoin qu'«on lui donne de l’attention et qu'on lui montre que l'on tient à lui». Amoureux des câlins, ce signe a également un faible pour les femmes très féminines et apprêtées», précise Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube sur laquelle elle donne de nombreux conseils en amour.

Lion

Avec un Lion, il ne faut pas avoir peur de se lancer dans des déclarations enflammées. Pour allumer l'étincelle chez ce signe de Feu, «flattez son ego. Dites-lui à quel point vous le trouvez fort et beau». Dirigé par le Soleil, ce natif aime briller et être mis sur un piédestal.

Vierge

Si votre prétendant(e) est né(e)s sous le signe de la Vierge, un être méticuleux et précis, veillez tout d'abord à «être très ponctuel». Par ailleurs, montrez-lui que vous savez «être organisé» et que «vous êtes toujours prêt à l'aider». En adoptant une telle attitude, vous susciterez son intérêt.

Balance

Pour qu'une Balance entre dans un jeu de séduction avec vous, «il faut être sur son 31». Sinon, elle ne vous remarquera pas. Élégante et raffinée, la Balance est «focalisée sur le physique». Et pour cause, ​elle est dirigée par Vénus, la planète de la beauté. Elle aime «les personnes qui font attention à leur ligne et prennent soin d'elles au quotidien».

Scorpion

Magnétique et intuitif, le Scorpion est attiré par les personnes «authentiques et franches». Si vous jouez un rôle, «il le remarquera tout de suite», explique Nathalie Marcot, soulignant que «ce signe est également connu pour avoir un gros appétit sexuel».

Sagittaire

Si votre objectif est d'éveiller les sentiments d'un Sagittaire, alors emmenez le voyage sans attendre, même le temps d'un week-end. Ce natif «adore découvrir de nouveaux horizons». Son point faible : «les escapades et les activités au grand air, comme l'escalade et les randonnées».

Capricorne

Pour être en couple avec un Capricorne, «il faut être ponctuel et avoir de l'humour». Ce signe sérieux, réservé et besogneux a besoin qu'on le divertisse. Dirigé par Saturne, planète liée entre autres à la rigueur et aux lois, il est souvent attiré par «les êtres ambitieux et qui ont une vie stable».

Verseau

Nathalie Marcot est formelle. Pour gagner le coeur d'un Verseau, misez sur l'originalité. Ce signe hors normes aime «l'imprévu et l’aventure». Surprenez-le, sortez des sentiers battus, et surtout, ne l'enfermez pas. Le Verseau est beaucoup trop attaché à sa liberté.

Poissons

Enfin, s'il s'agit d'une personne née sous le signe des Poissons, l'experte conseille de «rester simple». Créatif et romantique, ce signe est un grand rêveur. Donc trouvez des moyens de nourrir son imagination. «Ce natif a besoin de s’évader mentalement», ajoute-t-elle.