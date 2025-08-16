Labubu : voici les 5 modèles les plus chers

Les Labubu sont la nouvelle tendance qui envahit les réseaux sociaux. En sac, en doudou ou en figurine de collection, ces petites peluches au large sourire séduisent à prix d’or.

Des monstres aux dents apparentes, comparables aux sneakers ou aux cartes Pokémon : les Labubu font fureur aussi bien chez les enfants que chez les adultes. Devenus tendance depuis plusieurs mois, ils s’arrachent et certains modèles voient leur prix s’envoler.

En entrée de gamme, à partir de 19,90 €, les petits monstres peuvent atteindre jusqu’à 1 500 € pour les exemplaires les plus rares. Un engouement quasiment digne de celui que génèrent les sacs Hermès, avec des prix qui fluctuent selon les collections, les modèles et surtout leur rareté sur le marché.

Labubu Monster OG (Black)

Entièrement noire, cette peluche est la plus rare actuellement. C’est aussi le modèle le plus prisé des collectionneurs, ce qui en fait la plus chère. Sa valeur, en hausse constante depuis 2019, se situe entre 1.200 et 1.500 €. Elle apparaît très rarement sur le marché.

Labubu x Instinctoy Rainbow

Ce petit monstre arc-en-ciel a été conçu en collaboration avec l’artiste japonais Instinctoy. Très rare, sa valeur est estimée entre 1.000 et 1.300 €, en progression depuis 2020.

Labubu Toasty Limited

En hausse depuis 2021, ce personnage au grand sourire arbore un pelage oscillant entre le blanc et le marron. Quasiment introuvable, il apparaît parfois sur les sites de revente, avec un prix estimé entre 900 et 1.100 €.

Labubu OG Gold Edition

Produit à seulement 1 000 exemplaires, ce modèle est presque jamais listé à la vente. Ses détails et sa couleur dorée unique en font un objet de collection très recherché. Son estimation actuelle oscille entre 850 et 1.000 €.

Labubu Into the Energy Chase

Ce petit monstre exclusif est vendu à l’origine 29,99 €, dans la collection Big Into Energy. Comme pour les cartes Pokémon, vous avez 1 chance sur 72 de tomber sur cette édition secrète, reconnaissable à son pelage noir. Sur le marché secondaire, il peut se revendre entre 750 et 950 €.

À ces modèles déjà très chers s’ajoutent des éditions encore plus rarissimes qui font exploser les prix. Exemple marquant : une figurine Labubu grandeur nature s’est vendue aux enchères à Pékin pour plus de 145.000 €.