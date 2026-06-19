Paris : ces 10 meilleurs rooftops où boire un verre cet été

Avec le retour des fortes chaleurs, quoi de mieux que de profiter d’un cocktail en fin de journée sur l’un des rooftops de la capitale. Voici dix adresses à découvrir cet été en amoureux ou entre amis.

Bigoudi

Ils sont derrière les brasseries des Grands Boulevards, Rosie et Rosie Lou. Juliette Cerdan et Kevin Caradeuc dévoilent Bigoudi, un toit-terrasse qui s’inspire de la Riviera. Ce lieu propose une belle sélection de vins, de champagne, de cocktails et de mocktails avec pour signature, la salade niçoise composé de tomates, de fèves, d’haricots verts, d’olive ainsi que d’une délicieuse brunoise de poivrons verts et d’une ventrèche de thon à l’huile d’olive. Pause gourmande et pleine de fraîcheur garantie.

Bigoudi, 38, avenue Raymond Poincaré, Paris (16e).

Skybar Paris

Pour tutoyer les nuages, direction le Skybar. Perché au 32e étage du Pullman Paris Montparnasse, ce rooftop vertigineux s’impose comme l’un des plus hauts de la capitale. Cet espace ne se contente pas d’offrir une vue à couper le souffle. Il offre une parenthèse à la fois chic et décontractée avec une programmation musicale éclectique et une carte des cocktails résolument créative. On y commande un «Crazy Paloma», avec sa Tequila infusée au poivron rouge et ses notes de citron vert et pamplemousse, ou encore une «Sangria in Paris», à base de Grand Marnier et de fruits de la passion.

Skybar Paris, Pullman Paris Montparnasse, 19, rue du Commandant René Mouchotte, Paris (14e).

Eylau Paris

Pour en prendre plein les yeux, vous pouvez aussi pousser les portes du Canopy by Hilton Paris Eiffel Tower, hôtel au sein duquel se trouve le rooftop Eylau Paris. Ce refuge d'exception surplombe les toits de la capitale et offre un face-à-face saisissant avec la silhouette majestueuse de la Dame de fer. Signés Rémy Ribeaucourt, les plats sont gourmands et créatifs, et les cocktails savamment préparés. Et pour cette saison, le rooftop s'habille aux couleurs de Côte des Roses, le rosé emblématique partenaire de Gérard Bertrand. Un chariot à glaces permet même de goûter aux créations d'Hugues Pouget.

Eylau Paris, Canopy by Hilton Paris Eiffel Tower, 16, avenue d'Eylau, Paris (16e).

Fuga R.

Avec sa vue à 360° sur Paris et son décor qui évoque Lanzarote, le rooftop Fuga R. perché au 12e étage, mise sur une carte aux accents espagnols avec des classiques revisités comme la Fuga Colada, dérivée de la piña colada, ou des créations telles que la Lanzarita, association de tequila blanco infusée au jalapeño, jus de poivron, citron vert, bergamote et origan. Dans les assiettes, on se délecte des plats imaginés par la cheffe Fanny Herpin : ceviche de poulpe aux agrumes et fenouil, cannoli d’aubergine fumée ou pimientos de Padron à la fleur de sel.

Fuga R., 28, rue de Monceau, Paris (8e).

L'Heure dorée

Avec pour décor le Sacré-Cœur et la Tour Eiffel, L'Heure Dorée, rooftop du prestigieux hôtel The Peninsula Paris dont le mobilier est signé Roche Bobois, se veut le parfait endroit pour un verre de whisky écossais The Macallan en duo avec la cuisine du chef doublement étoilé David Bizet, lequel est accompagné de la pâtissière Anne Coruble. Le tout bercé par une playlist «Belle Epoque» conçue par le duo Bon Entendeur.

L'Heure Dorée, The Peninsula Paris, 19, avenue Kléber, Paris (16e).

Kinugawa Rive gauche

Le toit-terrasse de l'hôtel Sax Paris, surplombant la ville au 8e étage, invite les gourmands à découvrir «une cuisine japonaise contemporaine aux influences parisiennes, sophistiquée et solaire». Dans un cadre raffiné, on se délecte du Black Cod grillé mariné au miso ou d'un carpaccio de bar accompagné de stracciatella, framboises et basilic. A la carte, des cocktails signature parmi lesquels le Raimu Fuzz, mêlant vodka, sake, pêche et champagne, et le Kogin, alliance de gin, verveine et basilic frais.

Kinugawa Rive Gauche, Hôtel Sax Paris, 55, avenue de Saxe, Paris (7e).

la douce heure par St-germain

La liqueur de fleur de sureau St-Germain s'invite sur le toit des Galeries Lafayette Paris Haussmann avec La Douce Heure. Dans un cadre «aux couleurs fraîches et lumineuses», les clients apprécieront un St-Germain Spritz au coucher du soleil. Trois assiettes concoctées par le chef très médiatique Cyril Lignac - qui renouvelle son partenariat avec la marque - sont proposées chaque jour, à partir de 18h : la Florale (crudités, sauce tzatziki), la Fraîcheur (crudo de daurade au sureau, œufs mimosa, carpaccio de bœuf, feta, pastèque) et la Douceur (tropézienne, salade de pêches à la verveine). A noter que les becs sucrés peuvent commander dès midi une glace à la fleur de sureau.

La Douce Heure par St-Germain, Galeries Lafayette Paris Haussmann, 25, rue de la Chaussée d'Antin, Paris (9e).

TOO TacTac

A 122 mètres de hauteur, sur le toit de l'une des tours Duo de Jean Nouvel, le TOO TacTac au décor signé Philippe Starck, fait de béton ciré et de peinture métallisée, offre une vue plongeante sur la capitale. Du TacTac Bloom sans alcool à base de sirop de cannelle badiane, de citron, de ginger beer et de basilic, au Too Tropical, cocktail avec du rhum, chacun trouvera son bonheur en fonction de ses envies du moment. Et en accompagnement, des gyozas, des nems, des makis saumon avocat, ou encore des tacos et des brochettes de bœuf Angus. Des DJ sets sont par ailleurs programmés pour des soirées dansantes et festives.

TOO TacTac, 65, rue Bruneseau, Paris (13e).

Le Toit de la tour

Au sommet d'un établissement légendaire, La Tour d'Argent, le rooftop Le Toit de la Tour offre une vue imprenable sur Notre-Dame de Paris et plonge les visiteurs dans une ambiance minérale et végétale, avec un défilé de plantes et de fleurs qui se confondent avec les toits haussmanniens. Une carte de cocktails signée Andy Soto à tester, dont le Spritz de la Tour composé de champagne, de fraise et de romarin. Côté mocktails, on vote pour le 7e ciel avec son mélange de rooibos, de sirop d'érable et d'épices. Le petit plus ? DJ Jessy L.A qui s'empare des platines le jeudi soir.

Le Toit de la Tour, La Tour D'Argent, 15, quai de la Tournelle, Paris (5e).

Maggie

Avant de pouvoir profiter de la vue exceptionnelle sur le Sacré-Cœur, il faudra d’abord monter les neuf étages de l’Hôtel Rochechouart pour atteindre le rooftop de Maggie. Là, le bar s’étend sur 100 m2. Un lieu perché, avec vue panoramique sur Montmartre, qui se prête à un déjeuner tranquille, à un apéro au coucher du soleil ou à une soirée pour profiter du spectacle de la lumière du soir.

Maggie, Hôtel Rochechouart, 55, boulevard de Rochechouart, Paris (9e).