Solstice d'été : qu'est-ce que Litha, célébré par les sorcières ?

Le solstice d'été du 21 juin ne représente pas seulement la Fête de la musique. Chez les sorcières, c'est une célébration de la vie et de la lumière.

La journée la plus longue année se situe toujours entre le 20 et 22 juin. Elle marque l'entrée du Soleil dans la constellation du Cancer. Et Litha fait partie des huit sabbats - assemblée nocturne et bruyante de sorciers - qui forment la roue de l'année. Pour les sorcières, c'est donc une toute autre célébration que la Fête de la musique.

Remercier le soleil

Dans les années 70, le mouvement new age a reconstitué un calendrier des célébrations pré-chrétienne en Europe de l'Ouest. Noël a remplacé Yule, Ostara s'est transformée en Pâques et Litha est restée comme le solstice d'été. Elle annonce un moment crucial dans l'année : celui où la lumière du Soleil est à son paroxysme.

Il faut voir Litha comme une façon de se ressourcer. C'est une fête qui rappelle à quel point le Soleil est un astre puissant et magique. Pour les sorcières et néo-païens, célébrer Litha, c'est remercier le Soleil de sa présence. Il représente la fertilité, la croissance, la force intérieure et la vitalité.

Garder le positif

Ce sabbat se caractérise par un renforcement du lien avec la nature. Il est conseillé de lister toutes les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissantes. Mais aussi vos envies du moment.

Cette célébration peut se manifester aussi par le tirage de cartes, un bouquet de fleurs, la méditation... Et puis, si l'on s'éloigne des histoires de sorcières, ce moment est aussi l'occasion d'organiser de grands feux de joie dans les villages. Ces fameux «feux de la Saint-Jean» qui vous invitent à tourner la page et ne garder que le positif. Faites vos voeux pour ce jour qui s'annonce chaud et ensoleillé.