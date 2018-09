Un ballon représentant le maire de Londres en bikini vole sur la ville

Un activisme gonflé à bloc. Des opposants au maire travailliste de Londres, Sadiq Khan, ont fait voler samedi près du Parlement britannique un ballon géant le représentant en bikini.

L'action a été initiée par Yanny Bruere, qui se revendique comme un «partisan de la liberté d'expression».

Des opposants au président américain Donald Trump avaient également déployé, à l'exact même endroit, un ballon le caricaturant en bébé joufflu et colérique pendant sa visite officielle au Royaume-Uni, en juillet.

La hausse de la criminalité dans le viseur

«Faisons un "bébé Khan" et voyons si la LIBERTÉ D'EXPRESSION s'applique à tous», a écrit Yanny Bruere sur une page de financement participatif, récoltant près de 67.000 euros pour son projet. Il y explique son désaccord avec la politique du maire de Londres et dénonce une hausse de la criminalité dans la capitale britannique.

Le maillot de bain fait référence à l'interdiction en 2016 d'une publicité pour des produits amincissants dans les transports londoniens. Jugée sexiste, la publicité représentait une mannequin au corps élancé et vêtue d'un bikini jaune demandant «Votre corps est-il prêt pour la plage ?».

La manifestation de samedi a été autorisée et le maire de Londres a déclaré à ITV London : «Si les gens veulent passer leur samedi à me regarder en bikini jaune, ils ont tout à fait le droit de le faire – bien que je ne pense pas que le jaune soit ma couleur».