Une université canadienne enseigne la production de cannabis

Le Niagara College, un établissement d'études supérieures situé dans la province de l'Ontario, au Canada, propose à ses étudiants un programme complet en production de cannabis.

Cette drogue, dont la culture et la vente sont désormais légalisées, offre en effet des besoins et débouchés économiques nouveaux.

Comme l'indique le professeur Bill MacDonald à la CBC (la radio-télévision publique canadienne, ndlr), dimanche 16 septembre, «jamais, [il] n'aurait pensé, il y a encore un an ou deux», qu'une université puisse prévoir un tel cursus dans son catalogue.

A la tête de cette toute nouvelle formation, qui, à l'issue d'un an, délivre un certificat en culture et production de chanvre, il tient néanmoins à assurer de son sérieux et de son bien-fondé.

A cet égard, alors que le Canada est désormais a légalisé cet été la marijuana à des fins récréatives et que les producteurs de cannabis agréés du pays embauchent du personnel à tour de bras, Bill MacDonald souligne que ces étudiants, au même titre que tous les autres, auront beaucoup de travail.

Plus de 300 candidatures présentées

Au programme, pour les 24 élus qui ont réussi à intégrer la formation, parmi plus de 300 candidatures présentées, beaucoup de travaux pratiques sont ainsi d'ores-et-déjà prévus avec, notamment, de la culture en pot, en plus de cours plus théoriques portant sur la nutrition des plantes, le contrôle du climat ou encore la lutte contre les parasites.

Certains ateliers auront même lieu dans un établissement spécial surnommé «le cannabunker» : une sorte d'entrepôt dans lequel sont alignés des conteneurs reliés entre eux pour former un laboratoire de production de haute technologie et de haute sécurité de la marijuana.

Le programme, enfin, se termine par un stage sur le terrain où les étudiants seront amenés à parfaire leur savoir auprès d'un producteur local de cannabis. A l'échelle nationale, le Canada en recense déjà plus d'une centaine.

Les entreprises du secteur en quête de main-d'oeuvre

Comme le souligne encore la CBC, dans la seule région du Niagara, toujours dans la province de l'Ontario, plus de 55.000 hectares de mètres carrés de serres sont déjà dédiées à la production de marijuana.

Un chiffre qui, selon toutes les études, va encore croître dans les années à venir et qui va demander, du coup, de plus en plus de travailleurs qualifiés.

Head to Ontario - and learn how to grow cannabis at Niagara College. https://t.co/268zQ1xyPD — aclararesearch (@aclararesearch) 18 septembre 2018

D'après Michael Ravensdale, vice-président de la qualité et de la production chez CannTrust, un producteur local de marijuana médicale, si 200 personnes travaillent aujourd'hui dans l'industrie du cannabis, ce chiffre pourrait passer à 350 dès la fin de l'année.

Preuve que le secteur est en plein boom, son entreprise a même installé un dispositif de «culture perpétuelle». Des serres dans lesquelles les plants sont toujours en fleurs et que les salariés ont toujours du travail.