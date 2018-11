Tout savoir sur Amy Klobuchar, qui pourrait affronter Donald Trump en 2020

La sénatrice vient de faire les gros titres des journaux du pays après les élections de mi-mandat. Pour cause, elle a réussi le tour de force d’être réélue pour un troisième mandat consécutif dans le Minnesota. 1,56 millions de citoyens lui ont fait confiance, aucun autre candidat n'a fait mieux aux Etats-Unis.

Sa capacité à engranger les soutiens dans des districts de l’Etat du nord penchant traditionnellement pour les républicains a étonné. De fait, certains observateurs avertis voient en la sénatrice, réputée pour ses opinions modérées, la personnalité idoine pour aller chercher des voix décisives dans des Etats aussi importants que sont la Floride ou l’Ohio. C’est notamment l’avis de Dan Rather, journaliste politique américain. « Elle fait preuve de constance, de sérieux et dispose de compétences.», a-t-il dit sur Twitter.

I said it before, and after thinking more about last night's results, I'll say it again. @amyklobuchar may emerge as a top Democratic nominee for 2020. She projects steadiness, seriousness, and competence. And she's well respected across diverse parts of the political spectrum.

— Dan Rather (@DanRather) 7 novembre 2018