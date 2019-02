Cachemire : la France appelle l'Inde et le Pakistan à la «désescalade»

Au lendemain de la frappe «préventive» de l'Inde en territoire pakistanais contre un groupe de combattants islamistes, Islamabad a annoncé avoir abattu deux avions militaires indiens qui survolaient son espace aérien. La France a appellé les deux pays à la «désescalade».

«La France est préoccupée par la dégradation de la situation. Elle appelle le Pakistan et l'Inde à la désescalade», a affirmé le Quai d'Orsay, faisant état «des opérations militaires (s'étant) déroulées» mercredi matin «à la frontière indo-pakistanaiseÛ.

«L'armée de l'air a abattu deux avions indiens dans l'espace aérien pakistanais», avait affirmé un porte-parole de l'armée pakistanaise sur Twitter. Un des avions est tombé au Cachemire indien et l'autre au Cachemire pakistanais, selon le général Asif Ghafoor. «Un pilote indien a été arrêté à terre par les militaires», a-t-il ajouté.

In response to PAF strikes this morning as released by MoFA, IAF crossed LOC. PAF shot down two Indian aircrafts inside Pakistani airspace. One of the aircraft fell inside AJ&K while other fell inside IOK. One Indian pilot arrested by troops on ground while two in the area.

— Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) 27 février 2019