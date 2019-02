Cachemire : l'Inde dit avoir abattu un avion pakistanais, un avion indien abattu par le Pakistan

L'Inde a annoncé mercredi avoir abattu un avion pakistanais dans la région disputée du Cachemire, affrontement au cours duquel un de ses propres avions a été abattu par le Pakistan. Le pays a annoncé dans la foulée la fermeture de son espace aérien.

«L'avion pakistanais a été vu par les troupes au sol tombant du ciel du côté pakistanais. Dans cet affrontement, nous avons malheureusement perdu un Mig-21. Le pilote est disparu au combat. Le Pakistan clame qu'il le détient», a déclaré Raveesh Kumar, porte-parole du ministère des Affaires étrangères indien, lors d'un point presse à New Delhi.

In response to PAF strikes this morning as released by MoFA, IAF crossed LOC. PAF shot down two Indian aircrafts inside Pakistani airspace. One of the aircraft fell inside AJ&K while other fell inside IOK. One Indian pilot arrested by troops on ground while two in the area.

— Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) 27 février 2019