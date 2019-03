Des scientifiques sont parvenus à créer un «mini-cerveau»

Le quotidien britannique The Guardian se fait l'écho, lundi 18 mars, d'une prouesse scientifique des plus remarquables. Des chercheurs de l'université de Cambridge ont réussi à cultiver en laboratoire un véritable «mini-cerveau» à un stade relativement avancé.

Cette reproduction miniature de l'organe humain le plus complexe a pu être faite grâce à une technologie appelée «organoïde».

Concrètement, un organoïde est un organe développé en laboratoire à partir de cellules souches, qui a la particularité de présenter de grandes similitudes comparé à un organe naturel.

Scientists grow 'mini-brain on the move' that can contract muscle https://t.co/CGUBG2Bp3s

— Jack Pigeonmin (@Fisidrou) 19 mars 2019