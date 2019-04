Les rideaux des chambres d'hôpitaux sont des nids à bactéries, selon une étude

Selon une étude menée par des chercheurs américains, les rideaux qui séparent les lits des malades dans les chambres d'hôpitaux seraient remplis de bactéries.

1.500 prélèvements ont été réalisés sur les rideaux de 625 chambres de centres de soin du Michigan, aux Etats-Unis. Après analyse des résultats, les chercheurs ont constaté que 22% des échantillons étaient positifs à des bactéries multirésistantes.

14% étaient contaminés à des entérocoques, 6% à des bactéries à Gram négatif résistantes et près de 5% à un staphylocoque doré.

Les chercheurs ont également établi que dans 16% des cas, les patients étaient porteurs de la même bactérie que le rideau de leur chambre.

«Ces agents pathogènes peuvent survivre sur ces rideaux et potentiellement se transférer sur d'autres surfaces et sur les patients. Dans la mesure où ces rideaux sont utilisés partout, c'est un problème mondial», a expliqué Lona Mody, l'une des auteures de l'étude, chercheuse à l'université du Michigan.

Interrogée par l'AFP, le Dr Mody a confié : «On réalise de plus en plus que l'environnement hospitalier joue un rôle important dans la transmission de pathogènes. Les rideaux sont souvent touchés avec des mains sales et sont difficiles à désinfecter».