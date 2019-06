Les employés d'un magasin de bricolage fabriquent un trotteur pour un garçon malade

On tient sans doute les employés du mois. Des vendeurs d'un magasin de bricolage situé en Géorgie, dans le sud des Etats-Unis, ont fait une belle surprise à Logan, un petit garçon de 2 ans atteint d'hypotonie, une pathologie qui affaiblit les muscles.

Ses parents, Christian et Justin Moore, s'étaient rendus dans cette grande surface pour acheter de quoi fabriquer eux-mêmes un trotteur avec des tubes en PVC, n'ayant pas les moyens de s'en procurer un neuf.

Emus par l'histoire de cette famille, le gérant du magasin et plusieurs de ses employés n'ont alors pas hésité à donner un coup de main au couple. «Ils nous ont dit d'aller acheter une glace et de revenir dans une heure», a relaté Christian.

Quand ils sont retournés à la boutique, le trotteur était sur pied, le prénom de Logan était même inscrit dessus. «Tout le monde pleurait de voir Logan se promener avec un large sourire sur le visage», a raconté Jeffrey Anderson, l'un des employés, sur Facebook :

Et, cerise sur le gâteau pour les parents, lorsqu'ils sont allés en caisse pour payer, les vendeurs ont catégoriquement refusé. «Merci à toute cette aide et pour cette bénédiction pour cette famille et ce petit gars», a écrit Jeffrey Anderson. Pas de doute, les Moore se souviendront longtemps de leur passage dans ce magasin de bricolage.