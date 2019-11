Vidéo : l'étrange rencontre entre le couple Trump et un Minion pour Halloween

Le président américain Donald Trump et la première Dame Mélania Trump ont animé ce lundi la traditionnelle soirée d'Halloween en distribuant des bonbons aux enfants à la Maison Blanche. Mais l’un d’entre eux, déguisé en Minion, est reparti bredouille.

Comme le veut la coutume, la résidence officielle du président des États-Unis a accueilli des enfants de militaires et des élèves des écoles primaires de Washington dans ses jardins, envahis de citrouilles pour l’occasion.

Spiderman, princesses, monstres effrayants, … Parés de leur plus beau déguisement, les bambins se sont donc présentés un par un devant le couple présidentiel muni d’un panier rempli de confiseries et prêt à remplir les sacs des petits gourmands, enfin presque.

Minion is carrying a bag but trump put candy on his head what a legend. pic.twitter.com/V8ZnBawMoi — Nirwa (@nirwamehta) October 30, 2019

Car lorsqu’un enfant déguisé en Minion, personnage des films «Moi, moche et méchant», s’est approché pour récupérer quelques bonbons, le président américain et son épouse, amusés par son déguisement large et visiblement peu pratique, ont préféré mettre des barres de chocolat sur la tête du Minion plutôt que dans son sac.

Ce qui devait arriver, arriva, les barres ont glissé de la tête costumée du petit garçon et sont tombées par terre, à son grand désespoir. Heureusement, il a pu compter sur l'aide d'une princesse qui s'est empressée de ramasser les barres pour les mettre dans son sac.

La séquence est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, où certains internautes se sont notamment amusés à rappeler à Donald Trump que «ce manque de respect envers les Minions» pourrait lui porter préjudice.