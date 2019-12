Pour Noël, le prince William et Kate Middleton partagent une photo de leurs trois enfants

La famille royale a partagé un cliché du Prince William en compagnie de ses trois enfants, George, Charlotte et Louis de Cambridge, pris par Kate Middleton.

«Joyeux Noël ! Cette photo du Duc de Cambridge, du Prince George, de la Princesse Charlotte et du Prince Louis été prise par la Duchesse de Cambridge à Norfolk cette année. Nous souhaitons à tous nos abonnés un très joyeux et reposant Noël», peut-on lire sous le cliché.

Le Prince William et sa famille passent en effet leurs fêtes de fin d'année à Norfolk, dans l'Est de l'Angleterre, dans le domaine de Sandringham, où la Reine et la famille royale passent Noël.

Toute la famille, excepté le Prince Louis, trop jeune, s'est rendue à la traditionnelle messe de Noël, à l'église St Mary Magdalene.

Happy Christmas!





This morning The Prince of Wales, The Duke and Duchess of Cambridge, Prince George and Princess Charlotte joined Her Majesty The Queen and Members of the @RoyalFamily for the Christmas Day church service at St Mary Magdalene Church in Sandringham. pic.twitter.com/cdhrh0OJub

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) December 25, 2019