En meeting, Donald Trump promet aux Américains des... lave-vaisselles plus puissants

Lors d'un meeting dans le Wisconsinn, tenu par Donald Trump mardi 14 janvier pour concurrencer le débat démocrate, le président américain s’est lancé dans un long monologue sur les lave-vaisselles.

Donald Trump s’était déjà vanté récemment que, grâce à sa décision de casser les réglementations sur le débit d’eau (pour faire des économies), il n’y aurait plus besoin de tirer la chasse plusieurs fois quand on va aux toilettes. Désormais, c'est aux lave-vaisselles qu'il s'en prend.

«Je vais approuver de nouveaux lave-vaisselle, qui donnent plus d'eau, pour que vous puissiez vraiment laver et rincer votre vaisselle sans avoir à le faire 10 fois», a-t-il lancé, a-t-il lancé en mimant le geste d’appuyer sur un bouton, rapporte L'Obs. «Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix !», s’est-il écrié sous les acclamations et applaudissements de la foule venue l’écouter.

"You don't get any water!" -- POTUS transitions from complaining about dishwashers to complaining about sinks, toilets, and showers. He then starts bragging about his hair. pic.twitter.com/o4nHUBkGSc — Aaron Rupar (@atrupar) January 15, 2020

«Les éviers, les toilettes et les douches ! Vous n’avez pas d’eau ! a-t-il enchaîné. Ils ont mis des mitigeurs dessus, on ne peut pas les enlever. Essayez d’acheter un nouveau robinet, vous essayez de l’ouvrir et il n’y a pas d’eau qui sort !»

Evoquant ses «magnifiques cheveux», le président s’est ensuite plaint des douches au débit si réduit qu’elles ne feraient désormais plus que «plic, ploc». «On utilise plus d’eau et c’est une expérience très désagréable», a-t-il soupiré.

Donald Trump s’est également plaint des «nouvelles ampoules» qui coûtent «cinq fois plus cher» et «vous rendent orange».