Ordre de succession au trône britannique : que change la mise en retrait d'Harry et Meghan ?

Après le choc provoqué par l'annonce du prince Harry et de son épouse Meghan Markle de se mettre en retrait de la famille royale britannique, vient l'heure des questions. Et notamment celle des conséquences potentielles pour l'ordre de succession au trône. Qui seront en fait inexistantes, Harry gardant sa sixième place, et son fils Archie la septième.

En effet, l'ordre de succession à la couronne du Royaume-Uni est fixé par la naissance, mais également par la législation. Ainsi, comme l'explique l'historienne de la royauté Marlene Koenig au site Royal Central, «il faudrait une loi du Parlement pour retirer une personne de la ligne de succession».

L'experte convoquant un précédent historique. «Edouard VIII ne pouvait pas abdiquer sans une loi du Parlement», rappelle-t-elle. Une référence à l'abdication du roi Edouard VIII en 1936 - il avait fait ce choix afin de pouvoir épouser Wallis Simpson, une Américaine deux fois divorcée -, qui n'avait pu être validée qu'après une loi du Parlement spéciale, «His Majesty's Declaration of Abdication Act 1936».

Harry garde sa sixième place



Ainsi, même si Harry et Meghan ont annoncé qu'ils renonçaient à leur rôle de membres «senior» de la famille royale, ainsi qu'à leur titre d'altesse royale, le duc de Sussex, 35 ans, garde sa sixième position dans la ligne de succession à Elizabeth II, sa grand-mère. Il est placé derrière son père, le prince Charles, son frère aîné, le prince William, ainsi que les trois enfants de ce dernier, George, Charlotte et Louis. Le fils d'Harry et Meghan, Archie, né le 6 mai 2019, étant septième, juste derrière son père.

Malgré tout, pour Chris Ship, commentateur de la famille royale pour la chaîne britannique ITV, «cela ressemble à l'abdication d'Harry et à celle de Meghan», a-t-il jugé sur Twitter. En plus de se mettre en retrait, le couple a en effet en plus annoncé qu'il comptait s'installer une partie de l'année au Canada. De quoi laisser imaginer à certains que le Parlement canadien puisse nommer Harry et Meghan roi et reine du Canada. Un scénario théoriquement possible selon un expert interrogé par le New York Times, mais qui reste difficile à concevoir dans les faits.