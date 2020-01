Un homme se branche à un écran d'aéroport pour jouer aux jeux vidéos

L'attente dans un aéroport peut s'avérer particulièrement longue pour la plupart des passagers. Mais d'autres trouvent des solutions afin de s'amuser pendant ce temps. Ainsi, un homme a tout simplement branché sa Playstation 4 à l'un des écrans de l'aéroport de Portland pour jouer aux jeux vidéo.

La scène a été immortalisée par un internaute, qui l'a partagé sur les réseaux sociaux le 17 janvier. «Je n'en ai pas cru mes yeux», a expliqué celui-ci au site internet de CNN. Si le joueur en question n'a pas été retrouvé par les médias américains, l'histoire ne s'arrête pas là.

Selon les autorités de l'aéroport, des salariés se sont aperçu du détournement de leur moniteur, et ont demandé à l'intéressé d'arrêter sa partie d'Apex Legends. L'homme, qui ne souhaitait pas perdre, a «poliment demandé au personnel s'il pouvait terminer». Alors que cela n'a pas été possible, il a accepté de débrancher le tout, pour rendre son utilité première à l'écran. «Nous voulons bien que les voyageurs se branchent sur les prises électriques, mais nous demandons juste qu'ils n'utilisent rien d'autre», a assuré Kara Simonds, porte-parole de l'aéroport.

This guy has his video game plugged into one of the airport monitors.



Seen yesterday at @flypdx. pic.twitter.com/9bTqc9i2Ya

— Stefan Dietz (@coyotetrips) January 17, 2020