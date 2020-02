Une cérémonie en mémoire de Kobe Bryant aura lieu le 24 février à Los Angeles

Après le décès tragique de Kobe Bryant, de sa fille Gianna et de sept autres personnes, dans un accident d'hélicoptère, une cérémonie publique en leur mémoire est annoncée le 24 février prochain au Staples Center de Los Angeles.

Une date qui n'a pas été choisie par hasard, puisque le 24 correspond au numéro de maillot porté par le basketteur pendant une grande partie de sa carrière aux Lakers, et que le 2 (correspond au mois de février) et le numéro porté par sa fille, basketteuse comme son père.

Pas de procession

Le Los Angeles Times, qui rapporte l'information, indique que l'organisation de l'événement, qui s'annonce massif, est actuellement en cours. Selon une source citée par le journal, il ne devrait pas y avoir de procession mais uniquement une cérémonie dans l'enceinte de la célèbre salle.

Antre des Lakers et des Clippers, le Staples Center a déjà accueilli de tels hommages. Ce fut ainsi le cas en 2009 après le décès de Michael Jackson et plus récemment après le décès du rappeur Nipsey Hussle.

Kobe et Gianna Bryant ainsi que sept autres personnes ont perdu la vie le 26 janvier dernier dans le crash de l'hélicoptère de la star.