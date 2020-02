Tout savoir sur Amy Klobuchar, la candidate qui redistribue les cartes de la primaire démocrate

Lorsque les résultats de la primaire du New Hampshire sont apparu sur les écrans, le nom qui a le plus surpris était le sien. Ce 11 février, elle est tout simplement arrivée troisième de cette primaire devant des cadors tels que Joe Biden ou Elizabeth Warren.

La sénatrice s'est fait connaître en lors des élections de mi-mandat en 2018. Et pour cause, elle a réussi le tour de force d’être réélue pour un troisième mandat consécutif dans le Minnesota. En tout, 1,56 million de citoyens lui ont fait confiance dans un Etat qui n'est pas facilement gagnable pour un démocrate, et encore moins pour une femme. Elle a tout simplement été la première à y être élue.

Sa capacité à engranger les soutiens dans des districts penchant traditionnellement pour les républicains a étonné. Mais cela est surtout rendu possible grâce à son talent pour travailler avec l'autre camp. Modérée, elle se targue très souvent de son bilan au Sénat, où elle a fait passer 92 lois, dont une majorité a été cosignée par des républicains.

I said it before, and after thinking more about last night's results, I'll say it again. @amyklobuchar may emerge as a top Democratic nominee for 2020. She projects steadiness, seriousness, and competence. And she's well respected across diverse parts of the political spectrum.

— Dan Rather (@DanRather) 7 novembre 2018