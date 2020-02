Primaire démocrate : Elizabeth Warren peut-elle remonter la pente ?

Octobre 2019 : forte d'une popularité plus que grandissante et d'une présence médiatique importante, Elizabeth Warren prend la tête des sondages devant le grandissime favori Joe Biden. À la veille du débat démocrate en Caroline du Sud prévu ce mardi 25 février, la tendance est loin d'être la même, puisque la sénatrice a perdu largement dans les trois premiers votes de la primaire.

Au 24 février, avec ses 8 délégués obtenus, elle n'est que quatrième de la course derrière Bernie Sanders (35 délégués), Pete Buttigieg (24) et Joe Biden (10). Mais loin de se laisser impressionner par ce genre de dynamique, Elizabeth Warren a adapté sa stratégie pour tenter de remonter. Plus offensive lors du débat du Nevada, elle assume plus que jamais la carte féministe dans un parti démocrate qui penche du côté des plus progressistes.

De plus, selon Jean-Eric Branaa, politologue spécialiste des Etats-Unis, le terrain ne lui est pas défavorable, au contraire. «La primaire de Californie arrive, où elle a une très belle carte à jouer, tout comme le Texas ou encore le Massachussets, où elle est sénatrice», explique-t-il. Ces trois Etats sont de ceux qui donnent le plus de délégués (respectivement 415, 228 et 91), et un bon score sur place serait synonyme de vraie remontée pour elle.

Barrée par Bernie Sanders

Un renouveau s'est de plus offert à elle : l'arrivée dans les débats de Mike Bloomberg. «Il lui fallait un angle, et celui-ci est parfait puisqu'elle ne cesse de s'en prendre aux milliardaires depuis le début de sa campagne», assure Jean-Eric Branna. À titre d'exemple, elle avait mis en vente des mugs destinés à recueillir les «larmes» de ces riches personnes après son élection. Dans ce contexte, s'attaquer à l'ancien maire de New York est tout indiqué. Neuvième fortune mondiale selon Forbes, qui paye des centaines de millions de dollars en publicité télévisée, il a été la cible privilégiée de la sénatrice, et devrait l'être à nouveau en Caroline du Sud.

Un épisode sans aucun doute positif pour l'image d'Elizabeth Warren, qui devrait en profiter pour prolonger une campagne aux débuts difficiles. Mais semble-t-il pas au point de gagner. Plutôt à gauche dans le camp démocrate, elle est barrée par un Bernie Sanders au meilleur de sa forme, qui vient d'écraser le caucus du Nevada, et qui est largement favori si l'on en croit les différents sondages. Cependant ces derniers n'ont pas vraiment eu le nez creux lors des derniers scrutins, alors attention aux surprises.