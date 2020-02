Coronavirus : La Corée du Sud va tester 200.000 membres de sectes

Alors que la Corée du Sud compte sur son territoire, ce mardi 25 février, 144 nouveaux cas de Coronavirus et trois nouveaux décès, le gouvernement annonce le test de dépistage de Covid-19 de 200.000 membres de sectes.

Pour le gouvernement sud-coréen, il y a urgence. Les tests auront lieu « dès que possible » explique, dans un communiqué, le bureau du Premier ministre qui attend que l'Église lui transmette les noms de ces membres. Le fondateur de l'Église Shincheonji, Lee Man-hee, a répondu « coopérer activement avec le gouvernement pour prévenir la propagation du virus et surmonter l'épidémie ». Cependant, elle émet une condition : que le gouvernement s'assure que les détails personnels des membres ne deviennent pas publics.

Selon les autorités de la Corée du Sud, plus de 60 % des personnes contaminées sont liées à l'Église. Ils ajoutent qu'une femme de 61 ans serait à l'origine de la contamination de la maladie à d'autres fidèles. Pour sa gestion de l'épidémie, l'Église est devenu source de critiques publiques dans tout le pays.

DAEGU FOYER DE L'épidémie en coree du sud

Plus largement, la Corée du Sud multiplie ses mesures préventives face au Coronavirus. Avec 977 cas et 10 morts de l'épidémie, c'est le pays le plus touché par cette maladie, en dehors de la Chine.

À Daegu, principal foyer du Covid-19 en Corée du Sud, les habitants, mis à part pour acheter des masques, ont déserté la ville. En particulier, depuis que cette dernière a connu, mi-février, une grande augmentation de ses cas. Si le gouvernement a déclaré qu'il ne ménagerait aucun effort pour aider Daegu, les déplacements vers cette ville ne sont pas limités. De plus, les personnes ayant récemment visité la ville et les régions voisines sont priées de rester chez elle, si possible pendant deux semaines.