La neige de l'Antarctique devient rouge sang

Les manifestations du réchauffement climatique prennent une tournure inquiétante en Antarctique. La neige est devenue rouge sang autour d'une station de recherche ukrainienne, à cause d'une algue dont le développement est favorisé par les températures anormalement élevées dans la région.

Sur des images diffusées par le ministère ukrainien de l'Education et de la Science cette semaine, on voit les environs de la station recouverts d'une couleur rouge sang.

Le ministère a expliqué que l'algue, baptisée chlamoydomonas nivalis, est capable de survivre aux température extrêmement basses durant l'hiver austral et commencent à se développer lorsque les températures deviennent plus favorables durant l'été, d'octobre à février. le thermomètre a atteint un record de 20 degrés ces dernières semaines en Antarctique.

Les cellules de ces algues sont recouvertes d'une couche de carotène rouge qui leur permet de ce protéger des rayons ultraviolets. Et en raison de cette teinte, la neige fond plus rapidement car elle n'est plus capable de refléter les rayons du Soleil. Un cercle vicieux, puisque cela a pour conséquence de favoriser le développement des algues.

Le retour de l'hiver austral et la chute des températures dans les semaines à venir devrait faire disparaître les algues et redonner sa teinte blanche à la neige.