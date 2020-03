Thunberging : quand un site de rencontre s'inspire de Greta Thunberg pour créer une nouvelle tendance amoureuse

Puisqu'elle n'est pas majeure, il est probable que Greta Thunberg n'ait jamais été inscrite sur un site de rencontre. Cela n'a pas empêché l'un d'entre eux, OkCupid, de s'inspirer de son nom pour créer une nouvelle tendance amoureuse : le thunberging.

Quel est le rapport avec la jeune militante suédoise ? Les célibataires inscrits sur le site peuvent faire figurer ce mot-clé sur leur profil afin de se reconnaître entre personnes sensibles à la protection de l'environnement, dont elle est une figure de proue.

Le thunberging désigne ainsi le fait de créer du lien grâce à un intérêt commun pour l'écologie.

Selon le Guardian, OkCupid a créé cette nouvelle tendance après avoir observé une augmentation de 240% des références au changement climatique sur les comptes des inscrits ces deux dernières années. Les représentants de la génération Z et les millenials sont les plus concernés.

Plus impressionant encore : les mentions à Greta Thunberg elle-même ont augmenté de 800% en 2019.

Calling all UK-based Thunbergers! Have you bonded with anyone on OkCupid over your passion for the environment? Have you turned down a date because they didn’t care about climate change? We want to hear from you!

— OkCupid (@okcupid) February 26, 2020