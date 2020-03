Coronavirus : pourquoi les patients hospitalisés en réanimation sont-ils allongés sur le ventre ?

Les patients atteints du coronavirus hospitalisés en réanimation sont placés en position couchée sur le ventre comme le veut la procédure.

Le retournement en décubitus ventral est une technique permettant d’améliorer l’oxygénation des patients présentant un syndrome de détresse respiratoire aigu modéré à sévère.

Et, outre la fièvre, la fatigue et la toux, les formes les plus sévères d’infection au Covid-19 peuvent se traduire par une grave infection respiratoire de type pneumonie.

La position ventrale va ainsi fluidifier la circulation sanguine dans les poumons et faciliter le passage de l’oxygène. La mise en décubitus ventral améliore l’oxygénation d’environ 70% des patients traités par ventilation mécanique pour un syndrome de détresse respiratoire aiguë.

La mise en décubitus ventral des patients hospitalisés en réanimation permettrait également de réduire les lésions pulmonaires induites par la ventilation mécanique. D’autre part, elle favorise l'évacuation du mucus en déplaçant les sécrétions bronchiques vers l’avant du corps, où elles peuvent être aspirées plus facilement.