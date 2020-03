Etats-Unis : La police appelle les criminels à cesser leurs activités illégales pour lutter contre le coronavirus

Ces derniers jours, plusieurs services de police aux Etats-Unis ont demandé, non sans humour, à la population de cesser tout activité criminelle, pour lutter contre l'épidémie.

«En raison du cas confirmé de #COVID19 de propagation communautaire, la SLCPD demande que toutes les activités criminelles/comportements infâmes cessent jusqu'à nouvel ordre. Nous apprécions votre coopération anticipée pour mettre fin à la criminalité et remercions les criminels à l'avance», écrit le service de police de la ville de Salt Lake.

Quant à la police de Puyallup, située dans l'Etat de Washington, qui publie un post très ressemblant à celui de ses confrères, elle privilégie, en pleine épidémie de coronavirus, un ton léger : «Nous vous ferons savoir quand vous pourrez reprendre votre comportement normal», ironise-t-elle.

Due to local cases of #COVID-19, PPD is asking all criminal activities and nefarious behavior to cease. We appreciate your cooperation in halting crime & thank the criminals in advance. We will let you know when you can resume your normal behavior. Until then #washyourhands

— Puyallup Police (@PuyallupPD) March 16, 2020