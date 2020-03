Coronavirus : Qu’est-ce que les «corona bonds» ?

Des «corona bonds» pour lutter contre le coronavirus ? Emmanuel Macron, et d’autres dirigeants de neuf pays européens, ont appelé, ce mercredi, à la création de corona bonds, afin de disposer de fonds importants face à la crise sanitaire qui frappe l’Europe et le monde entier.

Ces «corona bonds» sont des obligations qui mutualiseraient les dettes des pays membres de la zone euro pour répondre aux problèmes économiques engendrés par la pandémie de coronavirus. Ils pourraient être constitués de fonds communs provenant de la Banque européenne d’investissement (BEI) et garantis par le Mécanisme européen de stabilité (MES), qui est le fonds de secours de la zone euro.

La mutualisation des dettes des pays européens a été fréquemment réclamée par les pays particulièrement endettés du sud de l’Europe, comme l’Italie, mais elle est rejetée par les pays du nord.

Ces derniers, comme l’Allemagne et les Pays-Bas, plus vertueux en matière budgétaire, ont toujours observé avec méfiance les Etats du sud, qu’ils jugent plus laxistes, surtout depuis la crise de la dette de la zone euro.