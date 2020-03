Coronavirus : L’Irlande publie des conseils pour le sexe sans danger

Le sexe oui, mais pas sans précautions. Le système de santé publique de l’Irlande a publié des conseils afin de réduire les risques de transmission du coronavirus lors des rapports sexuels.

En premier lieu, le Health Service Executive (HSE) rappelle qu’il n’y a, pour le moment, aucune preuve de transmission sexuelle de la maladie Covid-19. Cependant, un contact rapproché avec une personne infectée augmente fortement le risque de contamination.

De multiples conseils sont donc donnés aux Irlandais et notamment, dans la mesure du possible, d'avoir des relations sexuelles ou faire des baisers avec le moins de personnes différentes et encore moins avec un partenaire de l’extérieur du foyer.

Le télétravail recommandé

Pour les personnes qui ont recours au sexe dans un cadre professionnel, il est fortement conseillé de pratiquer le télétravail : par textos, visio ou encore dans les salons de discussions en ligne.

Pour ceux qui seraient tentés par la masturbation ou l’emploi de sextoys, ne pas oublier de se laver les mains et le sexe durant 20 secondes, avant et après l'utilisation.

Enfin, le HSE conseille d’éviter les rapports si vous ou votre partenaire ressentez des symptômes du coronavirus (toux, essoufflement, fièvre).