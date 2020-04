Aux Etats-unis, le Covid-19 a désormais fait plus de morts que les attentats du 11 septembre

Selon les derniers chiffres dévoilés ce mercredi 1er avril, le Covid-19 a désormais fait 4.076 morts aux Etats-Unis. Le bilan est donc plus important que celui des attentats du 11 septembre.

Attentats les plus meurtriers de l'Histoire, les attaques du 11 septembre ont fait au total 2.977 décès, sans compter les 19 terroristes. Un bilan, auquel il faut ajouter plus de 6.000 blessés, qui a traumatisé tous les Etats-Unis, et au-delà.

La ville de New York a particulièrement souffert de ce drame, enregistrant 2.753 morts, dont plus de 300 pompiers de la ville. Un traumatisme que la Grosse Pomme pourrait revivre à travers cette crise du coronavirus, puisqu'elle est la ville la plus touchée du pays.

En effet, 1.096 décès ont été enregistrés à New York, soit plus d'un quart des morts recensés aux Etats-Unis. Plus généralement, plus de 40% de ces décès ont été constatés dans l'Etat de New York.

Illustration de la gravité de la situation, l'Empire State Building, emblématique gratte-ciel de Manhattan, a été transformé Lundi 30 mars en gyrophare géant. Une lumière rouge intense voulue pour rendre hommage aux soignants du pays.