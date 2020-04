Coronavirus : le hajj, grand pèlerinage annuel à La Mecque, en suspens

Le hajj en danger à cause du coronavirus. Les autorités saoudiennes ont appelé ce mardi 31 mars les musulmans du monde entier à suspendre leurs préparatifs pour ce grand pèlerinage annuel à La Mecque, qui doit démarrer fin juillet, face aux incertitudes liées à la pandémie de Covid-19.

«L'Arabie saoudite est totalement préparée à servir les pèlerins», a déclaré le ministre saoudien du Pèlerinage, Mohammad Benten, à la télévision d'Etat Al-Ekhbariya. «Mais dans les circonstances actuelles, (...) le royaume veut protéger la santé des musulmans et des citoyens et nous avons demandé à nos frères musulmans dans tous les pays d'attendre, avant de passer un contrat (avec des sociétés pour effectuer le hajj), que la situation soit claire», a-t-il ajouté, sémant le doute quant à la tenue du plus grand pèlerinage musulman, qui est en outre l'un des cinq piliers de l'islam.

Début mars, l'Arabie saoudite a déjà suspendu la omra, le petit pèlerinage musulman, qui peut être effectué à n'importe quel moment de l'année, craignant que le virus ne se répande dans les villes saintes de La Mecque et Médine. A l'époque, cette décision avait déjà soulevé des inquiétudes autour du hajj, qui doit se dérouler cette année de fin juillet à fin août.

Plus de 1.500 cas de covid-19 et 10 décès

En annulant le hajj (ce qui serait une première dans l'histoire récente du pays), après avoir suspendu la omra, l'Arabie saoudite pourrait perdre gros. Le tourisme religieux est en effet une source de revenus importante pour le royaume, représentant 12 milliards de dollars (10,7 milliards d'euros) de recettes chaque année. Dont une part non négligeable vient du hajj, qui a attiré 2,5 millions de fidèles en 2019, tandis que les autorités saoudiennes tablaient sur 2,7 millions de pèlerins en 2020.

Mais ce pèlerinage, l'un des plus grands rassemblements au monde, serait aussi un lieu de contamination privilégié au Covid-19, en raison de la présence d'une foule immense dans les sites religieux de La Mecque et de Médine (dont la visite du mausolée du prophète Mahomet est facultative).

Le royaume, qui a officiellement recensé 1.563 cas et dix décès, a déjà pris des mesures pour freiner la propagation du virus, dont la suspension des prières dans les mosquées, l'interdiction d'entrer et de sortir des villes de La Mecque, Médine et Ryad, la suspension de tous les vols internationaux ou encore la mise en place d'un couvre-feu nocturne.