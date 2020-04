L'un des plus grands bidonvilles d'Asie compterait un premier mort du coronavirus

Selon les estimations, entre 700.000 et un million de personnes y vivent entassées sur 2 km2. Dharavi, l'un des plus grands bidonvilles d'Asie, a signalé son premier mort du Covid-19, rapportent les médias indiens le 2 avril 2020.

Le défunt, qui serait décédé de complications liées au coronavirus, était un homme de 56 ans, propriétaire d'un magasin de vêtements dans la région. Il n'avait fait aucun voyage et s'était rendu à l'hôpital Sion, le 23 mars, se plaignant de fièvre, où il a été testé positif quelques jours plus tard, après une aggravation de ses symptômes.

La victime résidait dans un immeuble à Dharavi qui compte environ 300 appartements. De ce fait, tous les appartements mais aussi les 90 commerces à proximité ont été scellés. Les autorités ont également mis en quarantaine toutes les personnes ayant été en contact avec ce dernier. De plus, des prélèvements ont été faits sur la famille de la victime et sur les membres de l'immeuble, et tous les seniors et patients souffrants de maladies respiratoires sont suivis dans la région.

L'Inde est entrée, le 25 mars, dans un confinement national de trois semaines afin de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. En effet, le pays est également touché par la crise sanitaire puisqu'il comptait, le mardi 31 mars, 1.353 cas confirmés de coronavirus et 32 morts. Mais ce nombre est vraisemblablement sous-estimé selon les experts, en raison de la faible quantité de tests réalisés.