Confinement : le boom des applis de santé et de fitness

Hausse du nombre de téléchargements, d'utilisations, d'achats... Alors que des citoyens du monde entier sont confinés, nombreux sont ceux qui en profitent pour se mettre au sport, ou en faire davantage, selon «App Annie», société spécialisée dans l'analyse de données mobiles.

En effet, les applications de santé et de remise en forme établissent des records mondiaux. Pendant la semaine du 22 mars 2020, 36 millions de dollars ont ainsi été dépensés par leurs utilisateurs, soit une croissance de 10 % par rapport à la moyenne hebdomadaire de janvier et février 2020, selon les chiffres de la société App Annie.

C'est aussi durant cette période que l'on a constaté la plus importante augmentation du nombre de téléchargements d'applications de santé et de fitness, par rapport à la semaine de référence du 29 décembre 2019, avant la crise. Toujours lors de cette semaine du 22 mars, les consommateurs, au niveau mondial, ont passé un nombre record de 113 millions d'heures à utiliser ces applications.

L'italie premiere sur le podium

C'est l'Italie qui a connu la plus forte croissance parmi les marchés analysés, aussi bien pour le nombre de téléchargements d'applications de santé et de remise en forme que pour les dépenses des consommateurs, avec respectivement +105 % et +85 % pendant la semaine du 22 mars, par rapport à la moyenne hebdomadaire des deux premiers mois de 2020.

De plus, l'Italie a aussi connu la progression la plus importante du nombre d'heures par semaine consacrées à ces applications, soit une hausse de 70 % pendant la semaine du 22 mars 2020, par rapport à celle du 29 décembre 2019, selon la société App.

Des résultats qui illustrent la corrélation entre intensité de la pandémie et utilisation de ces services, puisque l'Italie, qui comptait un total de près de 16 000 morts le lundi 6 avril, a connu une forte augmentation de ses cas, peu après le pic de l'épidémie en Chine, devenant alors l'épicentre européen du virus, et l'un des premier pays du Vieux Continent à être confinés.