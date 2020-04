Le coronavirus peut rester jusqu'à une semaine sur les masques, selon une étude

Des chercheurs de l'Université HKU de Hong Kong ont récemment mené une nouvelle étude sur l'adhérence du SARS-CoV-2 sur différentes surfaces. Et, suivant leurs conclusions, le nouveau coronavirus peut se maintenir sur les masques faciaux jusqu'à une durée de sept jours consécutifs.

Leur rapport, publié jeudi 2 avril dans la revue scientifique de référence The Lancet, vient ainsi ajouter une pierre supplémentaire et déterminante à la connaissance du virus, au moment-même où de plus en plus de pays sur la planète exhortent leur population à utiliser des masques faciaux afin de contenir l'épidémie de coronavirus.

L'enquête, menée à l'initiative de Leo Poon Lit-man, chef du département des sciences et techniques de laboratoires de santé de HKU University et de Malik Peiris, virologue en santé publique et clinique, insiste donc sur la bonne manière d'utiliser ces masques pour une efficacité optimale.

De la bonne façon d'utiliser un masque

«Il est vraiment très important, lorsque vous portez un masque chirurgical, de ne pas toucher sa surface extérieure avec les mains», avertissent-ils d'emblée.

La raison en est très simple : «si vous touchez votre masque, vous pouvez contaminer vos mains et si vous touchez ensuite vos yeux, vous pouvez transmettre le virus à votre organisme», expliquent-ils.

De son côté, l'Organisation mondiale de la Santé a elle-même mis en ligne plusieurs vidéos sur la bonne façon de mettre et retirer un masque qui vont dans le même sens que l'étude hongkongaise.

A cet égard, avant de mettre un masque, il convient donc de se laver les mains au savon ou d'utiliser du gel hydroalcoolique.

Il faut ensuite se couvrir la bouche et le nez avec le masque et s'assurer de ne pas laisser passer d'air entre le visage et le masque.

Il conviendra, lors de l'utilisation, de ne pas toucher le masque en le portant. Si, pour une raison ou une autre, on doit le toucher, penser à se laver les mains ou à utiliser une solution hydroalcoolique.

Si le masque devient trop humide, il faut le changer au plus vite avec un exemplaire neuf. On ne réutilise jamais un masque à usage unique.

Enfin, et très important, pour enlever le masque, il faut l'ôter par l'arrière - donc de ne pas le toucher sur le devant comme on le voit trop souvent, à tort, dans les films - et de jeter le masque dans une poubelle, avant de se laver à nouveau les mains.

Les désinfectants ménagers courants sont efficaces

Autres enseignements tirés de l'étude des professeurs Poon Lit-man et Peiris, déjà mis en évidence dans d'autres travaux, le coronavirus SARS-CoV-2, à l'origine de la maladie Covid-19, peut tenir sur des surfaces en acier inoxydable jusqu'à quatre jours et même chose pour le plastique.

Sur le papier de soie, traditionnel en Asie, sa présence a été constatée jusqu'à trois heures, tandis que sur le bois et les tissus traités - comme une veste de laboratoire en coton standard - le coronavirus a disparu au bout du deuxième jour.

Coronavirus can stay on face masks for up to a week, study finds https://t.co/HB2xQZwsJb — Jonathan Chan (@JChanPharma) April 6, 2020

Sur le verre et les billets de banque, le virus était toujours visible le deuxième jour, mais avait disparu le quatrième.

Les deux scientifiques ont par ailleurs démontré que les désinfectants ménagers courants, comme l'eau de Javel, étaient aussi efficaces pour «tuer» le virus. Raison de plus de tout désinfecter.