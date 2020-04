Covid-19 : les services secrets américains avaient averti du danger dès novembre

Selon ABC News, des responsables du renseignement américain à Washington avertissaient déjà, fin novembre, que le nouveau coronavirus se propageait dans la région chinoise de Wuhan et menaçait sa population et sa vie quotidienne.

Le National Center for Medical Intelligence (NCMI) de l'armée américaine a compilé un rapport de renseignement de novembre, dans lequel «les analystes ont conclu que cela pourrait être un événement cataclysmique», a déclaré l'une des sources du rapport du NCMI à ABC News, rapporte CNN.

La source a déclaré à ABC News que le rapport de renseignement avait ensuite été communiqué «plusieurs fois» à la Defense Intelligence Agency, au Joint Staff du Pentagone et à la Maison Blanche.

Des inquiétudes soulevées dans le rapport

Des séances d'information répétées ont eu lieu jusqu'en décembre dans l'ensemble du gouvernement américain, y compris le Conseil de sécurité national, et ont abouti à un aperçu détaillé de la menace dans le Daily's Daily Brief début janvier, selon ABC News, dont le rapport a cité quatre sources informées sur la question.

Le rapport, que CNN n'a pas vérifié de manière indépendante, a soulevé des inquiétudes en raison de la menace potentielle de la maladie pour les forces militaires américaines en Asie. Le NCMI a nié l'existence du rapport plus tard.

«Cependant, dans un souci de transparence pendant cette crise de santé publique actuelle, nous pouvons confirmer que les reportages des médias sur l'existence et la publication d'un rapport du National Center for Medical Intelligence sur les coronavirus en novembre 2019 ne sont pas corrects», a ajouté M. Day.

Le Pentagone, le bureau du directeur du renseignement national et le Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche ont refusé de commenter.

Trump au courant ?

L'administration Trump a été critiquée pour ne pas avoir répondu assez rapidement pour contenir le nouveau coronavirus aux Etats-Unis, qui comptent désormais le plus de cas dans le monde.

Ce rapport du renseignement est la dernière preuve que l'administration avait été prévenue du virus bien avant la confirmation du premier cas aux États-Unis fin janvier, et contredit encore les affirmations du président Donald Trump selon lesquelles la crise sanitaire était inattendue.

Le secrétaire américain à la Défense, Mark Esper, a déclaré qu'il ne se souvenait pas si le Pentagone avait reçu un rapport des renseignements sur le nouveau coronavirus en Chine en novembre dernier du NCMI, qui fournit des renseignements médicaux au ministère de la Défense sur les menaces de santé étrangères.

«Mais nous avons beaucoup de gens qui surveillent cela de près. Nous avons le premier institut de recherche sur les maladies infectieuses en Amérique, au sein de l'armée des États-Unis. Donc, nos employés qui travaillent sur ces questions regardent cela en permanence», a déclaré Esper dimanche lors d'une interview sur ABC News cette semaine.

Lorsqu'il a été poussé plus loin par George Stephanopoulos d'ABC, lui demandant s'il avait su s'il y avait eu un briefing au Conseil de sécurité nationale, Esper a répondu qu'il n'était pas au courant.

«Oui, je ne suis pas au courant de cela... Nous devons être préparés à tout type d'urgence ou à tout type d'environnement de guerre dans lequel nous pouvons opérer. C'est pourquoi nous sommes prêts à soutenir l'ensemble des efforts du gouvernement.»

« Personne ne savait qu'il y aurait une pandémie »



Donald Trump a salué à plusieurs reprises les efforts de son administration pour ralentir la propagation du coronavirus aux États-Unis, soulignant sa décision du 31 janvier de restreindre les voyages en provenance de Chine. Mais il a d'abord minimisé la gravité du Covid-19 et a insisté à plusieurs reprises pour que personne ne parle de crise pandémique.

«Personne ne savait qu'il y aurait une pandémie ou une épidémie de cette proportion», a déclaré le président américain le 19 mars à la Maison Blanche.

Mais le Washington Post a rapporté que Donald Trump et le Congrès avaient ignoré les rapports des agences de renseignement américaines à partir de janvier.

Ces derniers mettaient en garde contre l'ampleur et l'intensité de l'épidémie de coronavirus en Chine. Et le conseiller commercial de Trump, Peter Navarro, a averti en interne dans une note, fin janvier, que le coronavirus pourrait se transformer en une «pandémie à part entière», risquant la santé de millions de gens, et de milliards de dollars de pertes économiques, a rapporté CNN.

Peter Navarro a averti dans une deuxième note de service, moins d'un mois plus tard, que le risque de pandémie augmentait et a exhorté le groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche à obtenir des milliards de dépenses supplémentaires.