Etats-Unis : le maire de Los Angeles pense qu'il n'y a aura pas de grands rassemblements dans sa ville avant 2021

Tandis que Donald Trump a fait part de son empressement de redémarrer l'économie américaine, le maire de Los Angeles Eric Garcetti s'est voulu plus prudent ce mercredi 15 avril. Selon lui, il ne faut pas s'attendre à ce que de grands rassemblements, qu'ils soient sportifs ou culturels, soient organisés dans sa ville d'ici à la fin de l'année.

«Rien de ce que j'ai entendu n'indique que nous allons pouvoir nous réunir par milliers dans un avenir proche, et probablement pas d'ici à la fin de l'année», a déclaré Eric Garcetti sur CNN. Le maire de Los Angeles (Californie), deuxième ville américaine en termes de population, a ainsi confirmé une information du Los Angeles Times. L'édile américain avait affirmé lundi lors d'une conférence téléphonique avec des hauts fonctionnaires que «les grands rassemblements tels que les concerts et les événements sportifs pourraient ne pas être approuvés dans la ville pendant au moins un an», avait révélé plus tôt le quotidien.

«Jusqu'à ce qu'il y ait un vaccin, une sorte d'intervention pharmaceutique ou une immunité collective, la science est la science. Et les responsables de la santé publique ont clairement indiqué que nous avions encore des kilomètres à parcourir avant de pouvoir retourner dans ces environnements», a indiqué Eric Garcetti sur CNN. Un coup dur pour les industries du sport et du divertissement, Los Angeles étant l'un des plus gros marchés pour leur business.

Vers des événements sans public

Ces propos du maire de la Cité des Anges font écho à ceux de Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, qui a déclaré mardi que «la perspective de rassemblements de masse (était) minime jusqu'à ce que nous arrivions à l'immunité collective et à un vaccin». Rappelons qu'il n'existe à l'heure actuelle pas de vaccin contre le Covid-19. Des chercheurs de l'université britannique d'Oxford ont bon espoir d'en développer un pour cet automne, tandis que l'Agence européenne du médicament indique qu'il faudra attendre «au moins un an avant qu’un vaccin ne soit prêt à être approuvé et disponible en quantité suffisante pour permettre un usage étendu».

Selon Eric Garcetti, il est tout de même possible d'imaginer que des événements sportifs et des concerts se déroulent dans les mois à venir, mais sans public. Le docteur Anthony Fauci, conseiller santé de Donald Trump, s'y est également déclaré favorable, affirmant mardi que les événements sportifs professionnels pourraient être de retour cet été tant que les fans ne sont pas autorisés à y assister. A la faveur d'une ordonnance du gouverneur de Floride Ron DeSantis le classant comme un «service essentiel», le catch a ouvert la voie lundi, organisant et diffusant des combats à la télévision, lors d'un show à huis clos.