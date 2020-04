Donald Trump provoque un tollé en suggérant d'injecter du désinfectant aux patients pour traiter le Covid-19

Lors d'une récente conférence de presse, Donald Trump a mis le feu aux poudres en suggérant l'injection de produit désinfectant aux patients atteints du coronavirus, comme forme de traitement. Des propos qui ont choqué de nombreux médecins et spécialistes, et qui ont rapidement provoqué un tollé sur les réseaux sociaux.

Le président américain a évoqué cette idée après les propos d'un haut responsable de la sécurité intérieure, qui mentionnait que les produits désinfectants, tels que l'eau de Javel, pouvaient tuer le virus sur les surfaces.

«J'ai entendu dire que le désinfectant éliminerait le virus en une minute. Une minute. Est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse faire quelque chose en ce sens, comme une injection ou presque un lavement ?», a-t-il déclaré. Puis de poursuivre : «Car on sait que le virus touche gravement les poumons. Donc ce serait intéressant de jeter un oeil là-dessus. Il faudrait que ce soit fait par des médecins, mais l'idée me semble intéressante».

Une déclaration que de nombreux spécialistes jugent particulièrement dangereuse, et à la suite de laquelle plusieurs personnalités se sont rapidement insurgées sur les réseaux sociaux, à commencer par Joe Biden, l'adversaire numéro 1 de Donald Trump à la prochaine élection présidentielle.

«De la lumière UV ? Injecter du désinfectant ? Voilà une idée, Monsieur le Président : plus de tests. Maintenant. Et des équipements de protection pour les vrais professionels médicaux», a réagi Joe Biden sur sa page Twitter.

UV light? Injecting disinfectant?





Here’s an idea, Mr. President: more tests. Now. And protective equipment for actual medical professionals. https://t.co/Zv4Mfs2Z4a

— Joe Biden (@JoeBiden) April 24, 2020