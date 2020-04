Injection de désinfectant contre le Covid-19 : après les propos de Donald Trump, les mises en garde se multiplient

Abonné aux polémiques, Donald Trump a pourtant fait fort lors de sa dernière conférence de presse, en suggérant l'utilisation du désinfectant comme traitement pour les patients touchés par le Covid-19. Depuis, personnalités de tout bord et fabricants de ce type de produits multiplient les mises en garde pour contrer les propos dangereux du président américain.

Si Donald Trump n'a jamais jouit d'une incroyable crédibilité scientifique, le Dr. Vin Gupta, pneumologue et expert sur les politiques mondiales en matière de santé, a alerté : «Ces déclarations sont particulièrement dangereuses. Il y a des personnes pour qui ce que dit le président est parole d'évangile».

Scientifiques, politiques, chefs d'entreprises... Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux à être montés au créneau pour éliminer le doute et la confusion instaurés par Donald Trump. «J'ai du mal à croire que je sois obligé de dire ça mais s'il vous plaît, ne buvez pas d'eau de Javel», a écrit le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden sur sa page Twitter.

I can’t believe I have to say this, but please don’t drink bleach. — Joe Biden (@JoeBiden) April 24, 2020

«En tant que leader mondial des produits de santé et d'hygiène, nous devons être clairs : en aucun cas nos produits désinfectants ne doivent être administrés dans le corps humain (par injection, ingestion ou toute autre voie)», a quant à elle averti l'entreprise britannique Reckitt Benckiser, qui fabrique notamment le Lysol, un spray désinfectant.

«Des propos sortis de leur contexte»

Face au tollé, Washington a tenté, tant bien que mal, de sauver les meubles. La porte-parole de la Maison Blanche Kayleigh McEnany a rapidement expliqué que les propos du président avaient été «sortis de leur contexte». «Le président Trump a déclaré maintes fois que les Américains devaient consulter leurs médecins au sujet des traitements pour le coronavirus, un point sur lequel il a encore insisté pendant le briefing d'hier», a-t-elle indiqué.

Interrogé au Bureau ovale sur la polémique, Donald Trump a assuré que sa déclaration était «sarcastique». Mais le mal était fait. La réaction du Dr Deborah Birx, membre de la cellule de crise de la Maison Blanche, présente lors de la fameuse conférence de presse, vaut mille mots.

Here is Dr. Birx's reaction when President Trump asks his science advisor to study using UV light on the human body and injecting disinfectant to fight the coronavirus. pic.twitter.com/MVno5X7JMA — Daniel Lewis (@Daniel_Lewis3) April 24, 2020

Une gestion de la crise très critiquée

Depuis le début de la pandémie, qui a déjà fait plus de 51.000 morts aux Etats-Unis, la gestion de la crise par Donald Trump a largement été critiquée. Le président républicain, qui a longtemps tenté de minimiser la pandémie de Covid-19, a multiplié en parallèle les déclarations concernant des hypothèses d'élimination du virus, aucune n'ayant été vérifiée par des scientifiques et professionnels de santé. «Je crois que tout va bien se passer. Quand on sera en avril, avec le retour du beau temps, ça aura un effet nocif sur ce virus, sur ce type de virus», a-t-il expliqué en février dernier.

«Le virus va disparaître. Un jour. Comme par miracle, il disparaitra», avait-il également déclaré.

A ce jour, les Etats-Unis sont le pays le plus touché par le coronavirus loin devant la Chine, le foyer originel de la pandémie.