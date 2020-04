Coronavirus : à quoi les voyages en avion pourraient-ils ressembler à l'avenir ?

Masque obligatoire, siège du milieu laissé vide, offre de restauration limitée, appareils plus petits... Les voyages en avion post-coronavirus risquent d'être bien différents de ceux que l'on a connus avant la crise.

Des changements qui pourraient s'observer avant même l'embarquement. Certaines compagnies aériennes réfléchissent en effet à instaurer un «passeport sanitaire». Concrètement, seules les personnes immunisées du coronavirus pourraient prendre l'avion. Une idée reprise par le maire LR de Nice Christian Estrosi, qui a appelé dans une lettre adressée au Premier ministre Edouard Philippe ce jeudi à ce que le droit d'entrer ou de sortir de France soit soumis à la mise en place d'un tel passeport.

«Mais sa mise en place est complexe. Surtout, c'est stigmatisant et les dérives sont trop importantes», juge dans Le Parisien René Marc Chikli, président du Syndicat des entreprises du tour-operating (Seto). La mise en place de tests sanguins avant l'embarquement, auxquels a par exemple procédé la compagnie Emirates mi-avril sur tous les passagers d'un vol entre Dubaï et la Tunisie, paraît de son côté exclue à l'heure actuelle.

Pour éviter à des voyageurs à risque de prendre un avion, Aéroports de Paris (ADP) a une autre idée : installer des caméras thermiques dans les aéroports, afin de détecter les passagers fiévreux. «Nous (en) avons déjà acheté en anticipation, pour le cas où il nous serait demandé de les utiliser», a même révélé le PDG d'ADP Augustin de Romanet sur France Inter au début du mois.

Siège du milieu laissé vide ou parois protectrices ?

Une fois à bord, le port du masque et de gants pourrait être imposé aux passagers. Les hôtesses de l'air et les stewards devraient également porter un masque de protection, une politique déjà mise en place par Korean Air. Du gel hydroalcoolique pourrait être laissé à disposition. Pour éviter tout risque de contamination et respecter la distanciation sociale, certaines compagnies envisagent de laisser vide le siège du milieu, notamment easyJet. Lufthansa le fait déjà pour les rares vols qui continuent d'être opérés.

Mais une telle mesure signifierait qu'un tiers des sièges resteraient inoccupés, et donc que le remplissage des avions serait limité à 67 %. Le manque à gagner pour les compagnies serait immense. Ces dernières pourraient alors préférer l'une des solutions développées par le fabricant italien de sièges d'avions Aviointeriors. Pour ne laisser aucune place vide tout en respectant la distanciation, la société a conçu un siège doté de vitres de chaque côté au niveau de la tête. Elle a également imaginé une rangée de trois sièges dans laquelle celui du milieu serait tourné dans l'autre sens, tous étant pourvus de parois.

Cela augmenterait considérablement la surface à nettoyer dans chaque appareil. Ce qui pourrait conduire à la création d'un nouvelle profession : «concierge du ciel», selon l'expression de Shashank Nigam, directeur général de SimpliFlying, une société de conseil en marketing aéronautique, interrogé par le Los Angeles Times. Cette personne serait responsable du nettoyage constant des «zones très sensibles à l'intérieur de chaque avion», explique-t-il.

L'hygiène deviendra en effet la priorité des compagnies aériennes. En Chine, il a déjà été ordonné de nettoyer les toilettes des appareils en vol après qu'elles aient été utilisées par dix passagers, ou bien toutes les deux heures. Le cabinet SimpliFlying recommande également de désinfecter régulièrement les plateaux dans lesquels les passagers posent leurs bagages lors du contrôle de sécurité, ainsi que les bagages eux-mêmes. L'offre de restauration à bord pourrait par ailleurs être limitée pour éviter au maximum les contaminations. La compagnie américaine Delta Air Lines ne distribue déjà plus que des bouteilles d'eau et des aliments emballés à ses passagers.

Des prix attractifs ?

Lorsque le trafic aérien reprendra normalement, les prix des vols pourraient être extrêmement intéressants pour les clients. En effet, les compagnies seront tentées, au moins dans un premier temps, de réduire leurs marges afin d'attirer de nouveau les passagers dans les avions, le coronavirus ayant fait chuter le trafic aérien mondial de 52,9 % en mars par rapport à la même période l'an dernier selon l'Association internationale du transport aérien (Iata).

Le patron de Ryanair Michael O'Leary prévoit ainsi une guerre des prix entre les compagnies une fois le trafic relancé, et compte bien y participer. «Que ce soit 9,99 euros, 4,99 euros, 1,99 euro ou 99 centimes par siège, nous ne nous en soucions presque pas», a-t-il expliqué à Reuters mi-avril. «Notre principal objectif à court terme n’est pas de gagner de l’argent, ce sera de faire revenir nos pilotes et nos équipages de cabine et faire que les avions soient de retour dans les airs.» Des belles paroles, mais qui pourraient ne pas résister aux réalités économiques, en particulier si un tiers des sièges devaient rester libres pour respecter la distanciation sociale. «Pour être rentable un avion doit être rempli à 85 %. Ou sinon il faut multiplier par deux voire trois le prix des billets», assure au Parisien Alain Battisti, président de la Fédération nationale de l'aviation marchande (Fnam).

Une chose semble certaine selon les observateurs, c'est que les «gros» appareils ne survivront pas à la crise actuelle. En effet, ils devraient être trop difficiles à remplir, le cabinet Archery Strategy Consulting tablant sur trois ans pour que le trafic aérien retrouve son niveau de 2019 et dix ans sa trajectoire d'avant-crise. La première victime pourrait être l'Airbus A380. Lufthansa a annoncé début avril qu'elle comptait retirer de sa flotte ses six A380, alors qu'Air France prévoit d'avancer à 2022 le retrait du service de ses neuf très gros porteurs. Il faudra donc s'attendre à voyager dorénavant dans de plus petits avions, tels que l'Airbus A330 ou le Boeing 787 Dreamliner. Comme pour de nombreux secteurs économiques, il y aura un avant et un après-coronavirus pour le transport aérien.