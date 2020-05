Amazon n’affichera aucun profit ce trimestre à cause des dépenses liées au coronavirus

Une annonce surprenante. Amazon n'affichera aucun profit lors du deuxième trimestre, c'est-à-dire d'avril à juin, a affirmé son patron Jeff Bezos ce jeudi 30 avril. Le géant américain du e-commerce prévoit de dépenser l'intégralité des quelque 4 milliards de dollars (3,6 milliards d'euros) de bénéfices opérationnels prévus dans la gestion de la crise du coronavirus.

«Si vous êtes actionnaire d'Amazon, vous devriez vous asseoir, parce que nous avons de grandes ambitions (pour gérer la crise du coronavirus)», a déclaré le milliardaire américain dans le communiqué de résultats du premier trimestre de l'entreprise.

Les 4 milliards que l'entreprise va accumuler au printemps serviront à compenser la baisse de productivité due aux mesures de distanciation sociale, mais aussi à acheter des équipements de protection (en premier lieu des masques), à mieux nettoyer les centres logistiques et à mieux payer les employés en bas de l'échelle. Amazon entend aussi développer sa propre infrastructure de tests du virus à l'échelle du groupe et de ses centaines de milliers d'employés.

Pour faire face à la hausse des ventes en ligne sur sa plate-forme, liée aux mesures de confinement, le groupe a déjà embauché 175.000 personnes supplémentaires dans ses entrepôts américains depuis le début de la crise sanitaire, dans un contexte d'explosion du chômage outre-Atlantique. Et paye 2 dollars/livres/euros de plus par heure cette catégorie de salariés.

Une demande accrue qui s'est traduite sur le chiffre d'affaires de la firme au premier trimestre : 75,5 milliards de dollars, en hausse de 26 % sur un an. Mais son bénéfice net a lui chuté de 29 % à 2.5 milliards, en partie à cause des dépenses liées à la pandémie. Les coûts de port se sont notamment envolés de 49 %, pour atteindre près de 11 milliards de dollars. Et Amazon a déjà acheté 100 millions de masques pour ses employés, ainsi que 1.000 caméras thermiques et 31.000 thermomètres. Pour le deuxième trimestre, le groupe prévoit une augmentation des ventes comprise entre 18 et 28 %, soit des revenus entre 75 et 81 milliards de dollars.

Un contexte social tendu

«Il y a beaucoup d'incertitudes dans le monde en ce moment et le meilleur investissement que nous puissions réaliser porte sur la sécurité et le bien-être de nos centaines de milliers d'employés», a justifié Jeff Bezos, dont la fortune a gonflé de 25 milliards de dollars supplémentaires depuis le début de la crise d'après le magazine Forbes, consolidant sa position d'homme le plus riche du monde (environ 150 milliards de dollars).

Cette décision majeure intervient dans un contexte difficile sur le plan social pour Amazon, aux Etats-Unis comme en Europe. Le groupe doit en effet faire face à des mouvements sociaux dans plusieurs pays, des salariés pointant le manque de mesures sanitaires face au coronavirus. Lundi dernier, environ 400 employés travaillant dans des entrepôts de la firme ont fait grève, selon l'association Athena, pour réclamer de meilleures protections et conditions de travail. En France, Amazon a suspendu l'activité de ses centres de distribution jusqu'au 5 mai, après que la justice, saisie par le syndicat Sud-Solidaires, a condamné la firme à limiter ses ventes dans l'Hexagone tant qu'elle ne procède pas à une évaluation des risques professionnels liés à l'épidémie de Covid-19.