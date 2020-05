Maroc : un Français condamné à de la prison ferme pour avoir massacré un troupeau de moutons

Un ressortissant français a été condamné à un mois de prison ferme au Maroc après avoir écrasé un troupeau de moutons il y a quelques semaines.

Cette affaire, nommée «massacre de moutons de plage David», avait fait grand bruit sur les réseaux sociaux au Maroc après la diffusion d’une vidéo dans laquelle on le voyait foncer délibérément sur un troupeau de moutons devant les yeux désemparés du jeune berger. Les faits avaient eu lieu dans une petite commune près de la plage David, à proximité de la ville de Bouznika.

Pour se défendre, l’accusé, qui avait été arrêté le 2 mai, a indiqué au tribunal de Benslimane (dans la région de Casablanca) que les moutons avaient pénétré dans sa propriété.

Un dédommagement à verser au berger

En plus de son mois de prison ferme, il devra s'acquitter d'une amende de 500 dirhams (environ 50 euros) et verser une réparation de 20.000 dirhams (2.000 euros) au propriétaire du troupeau.

Après la diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux, plusieurs membres de la société civile et l’Association marocaine des droits de l’Homme sont intervenus afin d'aider le jeune berger et le propriétaire du troupeau à obtenir gain de cause.