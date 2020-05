Mort de George Floyd : «Ce n'est pas normal dans l'Amérique de 2020» dénonce Barack Obama

La mort de George Floyd, un Afro-américain de 46 ans, suite à une interpellation policière musclée à Minneapolis, provoque une forte colère. Dénonçant l'«anormalité» de cet incident en 2020, l'ancien président Barack Obama a partagé ses réflexions ce 29 mai, à travers une longue déclaration, sur Twitter.

«C'est naturel d'espérer retourner à une forme de normalité, alors que la pandémie et la crise économique déferlent partout autour de nous. Mais nous devons nous souvenir que pour des millions d'Américains, être traité différemment en raison de leur race, est 'tragiquement' 'douloureusement' ''follement' normal, qu'il s'agisse de surmonter le système hospitalier, interagir avec la justice pénale, faire du jogging dans la rue ou regarder des oiseaux dans un parc», déclare l'ancien président des Etats-Unis, né à Hawaï.

My statement on the death of George Floyd: pic.twitter.com/Hg1k9JHT6R — Barack Obama (@BarackObama) May 29, 2020

«Ce qui s'est passé ne devrait plus être normal en 2020. Ca ne peut pas être 'normal'. Si nous voulons que nos enfants grandissent dans une nation à la hauteur de ses idéaux, nous pouvons et nous devons faire mieux», affirme-t-il. Il appelle ensuite à «travailler ensemble à la création d'une nouvelle 'normalité' dans laquelle les racines de l'intolérance et des inégalités de traitement, ne ravagent plus nos institutions et nos coeurs».

UN DRAME QUI A CHOQUE LES AFRO-AMERICAINS

L'ancien politicien démocrate explique avoir échangé avec plusieurs amis autour de la vidéo, devenue virale, sur laquelle on peut voir George Floyd crier qu'il «ne peut plus respirer», lors d'une intervention policière musclée nocturne à Minneapolis.

Il est finalement mort avant d'être pris en secours par les secours.