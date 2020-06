Le plus ancien site Maya découvert au Mexique grâce à des impulsions laser

Un immense complexe maya sur le site d'Aguada Fénix dans l'Etat mexicain de Tabasco a été mis à jour par une équipe internationale d'archéologues, aidé d'un nouvel instrument baptisé «Lidar» (Light Detection and Ranging), un radar à impulsions laser.

Et ces recherches, menées par le chercheur Takeshi Inomata de l'université de l'Arizona, ont été publiées dans la revue Nature, le 3 juin dernier.

Dans sa composition d'ensemble, il s'agit d'une énorme plate-forme en terre vieille de 3.000 ans, et surmontée d'une série de structures. Et contrairement à de nombreux sites des dynasties royales mayas, aucune structure pyramidale n'a été trouvée.

Ensevelie, cette structure a pu être découverte grâce au Lidar. Emporté à bord d'un avion, cet instrument fonctionne comme un radar, dont les ondes radio sont remplacés par des impulsions laser. Ces dernières se répercutent sur le sol avant de revenir, permettant ainsi de reconstituer avec une très grande précision la topographie des lieux.

Pour Takeshi Inomata, ce complexe maya serait plus grand que la plus grande pyramide égyptienne. Il estime que 5.000 hommes ont travaillé à sa construction pendant plus de 6 ans, à temps plein, comme le rapporte le National Geographic.

Selon les premières hypothèses émises par cette équipe de chercheurs, il s'agirait d'«un centre cérémoniel», «un lieu de rassemblement, impliquant éventuellement des processions et d'autres rituels que nous ne pouvons qu'imaginer.»

Toutefois, le site aurait été abandonné vers 750 avant J-C, sans raisons établies à ce stade des recherches.