Le trésor d'1 million de dollars caché par le milliardaire américain Forrest Fenn enfin trouvé

Le trésor d'une valeur de plus d'1 million de dollars, caché dans les Montagnes rocheuses en Amérique du Nord il y a une décennie par le milliardaire américain Forrest Fenn, a été découvert.

Le coffre est rempli d'or, de rubis, d'émeraudes et de diamants, rapporte CNN. Aucune information n'a été révélée sur l'identité de l'heureux gagnant, mise à part le fait qu'il vienne de l'Est, celui-ci souhaitant rester anonyme. «Je ne connais pas la personne qui l'a trouvé, mais le poème de mon livre l'a conduit à l'endroit précis», explique Forrest Fenn, marchand d'art et auteur, sur son site internet.

En effet, le milliardaire a donné des indices sur la localisation du trésor sur internet ainsi que dans un poème de 24 lignes publié dans son autobiographie «The Thrill of the Chase» sortie en 2010. «Il était sous un ciel étoilé dans la végétation luxuriante et boisée des Montagnes rocheuses et n'avait pas bougé de l'endroit où je l'avais caché il y a plus de 10 ans», indique-t-il.

La fin d'une chasse tres prisee

Forrest Fenn estime que pas moins de 350 000 personnes du monde entier ont cherché le trésor, selon le Nouveau-Mexique. «Je félicite les milliers de personnes qui ont participé à la recherche et j'espère qu'elles continueront à être attirées par la promesse d'autres découvertes», confie son créateur de 89 ans. Pour cause : cette quête avait notamment pour but d'inspirer les gens à explorer la nature.

C'est donc la fin d'une chasse au trésor qui aura mobilisé des milliers de rêveurs. Pour trouver le coffre, certaines personnes ont été jusqu'à quitter leur travail. Et deux ont même perdu la vie.