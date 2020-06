Un membre du mouvement «Boogaloo» inculpé pour le meurtre d'un policier aux Etats-Unis

Un sergent de l’armée de l’air, lié au mouvement extrémiste «Boogaloo», a été inculpé mardi du meurtre d’un policier d’Oakland. Le 29 mai dernier, Steven Carrillo, 32 ans, a abattu l'agent Patrick Underwood en tirant depuis son véhicule, lors d'une manifestation pacifique contre les violences policières.

Selon les autorités américaines citées par NBC News, Steven Carrillo et un complice s’étaient rendus à Oakland avec l’intention de profiter des manifestations consécutives à l’affaire George Floyd pour tuer des membres des forces de l’ordre.

Chasse à l'homme

Après le meurtre de l’agent Patrick Underwood, une véritable chasse à l’homme avait été lancée pour retrouver les coupables. Le 6 juin dernier, soit huit jours après, son véhicule avait été retrouvé près de Santa Cruz. Lorsque les policiers se sont approchés de la résidence de Steven Carillo, celui-ci les a pris en embuscade et a tué un second agent, Damon Gutzwiller. Le militaire de 32 ans a finalement été arrêté après avoir volé un autre véhicule et tenté de s'échapper.

Lors de son arrestation, les autorités ont découvert le fusil d’assaut qui avait été utilisé pour tuer Patrick Underwood. Les enquêteurs ont aussi mis la main sur un gilet pare-balles et un patch représentant un igloo et un dessin de style hawaïen, des symboles associés au mouvement «Boogaloo». Avant d’être arrêté, Steven Carillo avait également écrit avec son propre sang – il était blessé au niveau de la hanche – le mot «boog» sur le capot de la voiture.

«Boogaloo» est un groupe d’extrême droite qui promeut la guerre civile et raciale et espère la chute de l’Etat fédéral. Ses adeptes sont généralement vêtus de tenues militaires, y compris en public, et s’infiltrent dans les manifestations – comme celles organisées après le décès de George Floyd – pour semer le trouble.

Le mouvement d’extrême droite est au cœur de l’actualité ces derniers jours. Avant le cas de Steven Carillo, trois militants de «Boogaloo» ont été inculpés début juin à Las Vegas pour incitation à la violence lors de manifestations pacifiques.

