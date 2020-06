Justin Bieber accusé de viol par deux femmes sur Twitter

Le chanteur canadien Justin Bieber a été accusé de viol par deux femmes, qui ont témoigné sur Twitter, dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 juin.

La première, répondant au prénom de Danielle, a créé un compte de manière anonyme pour partager son histoire avec l’artiste de 26 ans, marié depuis 2018 au mannequin Hailey Baldwin. Dans ses tweets, elle explique avoir rencontré le chanteur, qui avait 20 ans à l’époque tandis qu’elle était âgée de 21 ans, en mars 2014, à Houston (Texas), au cours d'une soirée organisée par son manager après un concert.

«Plus tard dans la soirée, Justin Bieber a surpris le public composé d'environ 100 personnes au bar en interprétant quelques-unes de ses chansons. Il en a publiquement dédié certaines à Selena (Selena Gomez avec qui Justin Bieber était en couple à l’époque, ndlr)», a-t-elle écrit.

«Mes amies et moi profitions de la soirée. Un homme s'est approché de nous et nous a demandé si nous voulions attendre pour rencontrer Justin. Nous avons dit oui évidemment», a poursuivi la jeune femme, qui a ensuite pu prendre des photos et échanger avec la star pendant une vingtaine de minutes.

«J'étais sous le choc»

Après quoi «Justin et un autre homme, qui s'est révélé être son ami, nous ont invitées au Four Seasons Hotel. Une fois encore, nous avons dit oui. Nous n'avions pas d'arrière-pensée autre que le fait de passer du temps avec une énorme célébrité.», ajoute Danielle.

Une fois à l’hôtel, «L'ami de Justin a amené mes deux amies dans une chambre et (Justin) m'a emmenée dans une autre chambre». Il lui aurait fait promettre de ne rien raconter afin d’éviter d’avoir de quelconques problèmes juridiques et pris son téléphone pour le mettre à charger. «J'imagine que c'était qu'une excuse pour me le retirer.», souligne-t-elle.

Justin Bieber lui aurait ensuite demandé de le rejoindre dans le lit. «J'ai commencé à me dire que tout ceci était suspect. Je lui ai demandé où était Selena, pour faire la conversation.» Puis le chanteur lui aurait dit de ne pas s’inquiéter et qu'elle les rejoindrait un peu plus tard. Il se serait alors penché sur elle pour l’embrasser. «J'étais sous le choc», a-t-elle écrit.

«J'étais allongée, muette. Mon corps était inconscient»

Elle a poursuivi son témoignage en détaillant sa supposée agression sexuelle. «Nos petits baisers sont devenus une séance de préliminaires. Il m'avait poussée contre le lit au bout de dix minutes, et s'est mis au-dessus de moi».

Puis, il aurait enlevé son pantalon avant de chercher ses «sous-vêtements avec ses doigts». «Je lui ai dit que ça allait trop loin et que nous devrions arrêter parce que j'avais besoin de retrouver mes amies, parce que je me sentais coupable envers Selena.». Le chanteur lui aurait alors lancé : «Relax. Tout le monde va bien.».

«Il m'a ensuite retiré la culotte, a enlevé son pantalon, son caleçon, a tiré les draps pour les mettre sur nous. Son corps était sur le mien, peau contre peau. J'étais très mal à l'aise et j'ai eu du mal à respirer. Je lui ai dit de se retirer parce que je m'inquiétais vraiment pour mes amies, mais il était trop tard. Il m'a pénétré avant que j'aie pu ajouter quoi que ce soit. Il allait et venait à l'intérieur de moi. J'étais allongée, muette. Mon corps était inconscient.», a témoigné Danielle, précisant qu’elle suit aujourd’hui une thérapie.

Après ses révélations, plusieurs personnes ont tenté de pirater son compte, a-t-elle indiqué, et il semblerait que celles-ci y soient parvenues depuis, ses publications n’étant plus consultables.

Un deuxième témoignage

Une deuxième jeune femme, prénommée Kadi, a également accusé Justin Bieber de viol. Les faits se seraient produits en mai 2015 lors d'une soirée organisée New York, raconte-t-elle sur Twitter.

I believe Danielle, I am a victim of sexual assault by Justin Bieber too pic.twitter.com/AA0Y72xE1s — Kadi (@ItsnotKadi) June 21, 2020

Elle explique avoir été approchée par un garde du corps de l’interprète de «Love Yourself». Elle aurait ensuite été invitée à le rejoindre dans la suite de son hôtel, où se trouvaient d'autres fans du chanteur, «cinq filles», et «trois autres garçons», précise-t-elle.

Kadi et Justin Bieber auraient alors commencé dans un premier temps à discuter. «Nous discutions et il m'a dit qu'il n'arrivait pas à m'entendre car j'étais assise trop loin de lui. Il m'a demandé de me rapprocher.»

«Il m'a poussée contre le lit et s'est mis sur moi»

Il lui aurait alors attrapé la main avant de la poser sur lui. «Il était assis sur un canapé, je suis tombée sur son torse. J'ai commencé à me relever et il m'a embrassée, touchant mes fesses et me demandant si elles étaient vraies. J'ai dit oui, j'ai retiré ses mains et je me suis levée.», a-t-elle raconté.

«Je suis allée aux toilettes et il m'a suivie, a fermé la porte à clé. Je lui ai demandé ce qu'il se passait et pourquoi il avait fermé la porte à clé, il m'a répondu qu'il allait me dire pourquoi. Il a commencé à m'embrasser, à me toucher le corps et à me caresser.», a poursuivi Kadi, qui lui aurait demandé de s’arrêter car elle ne pouvait «pas avoir de rapport avant le mariage».

Mais l'artiste aurait continué. «Il m'a poussée contre le lit et s'est mis sur moi (...) et m'a pénétrée (...) et je l'ai repoussé en frappant entre ses jambes et je suis sortie en courant», a conclu la jeune femme qui avait déjà révélé les faits en 2017 après la vague #MeToo et qui aurait reçu des menaces de mort.

S'il n'a pas réagi aux accusations de Kadi, Justin Bieber a démenti celles de Danielle, preuves à l'appui. Le chanteur a en effet communiqué des documents qui, selon lui, prouveraient qu'il ne se trouvait pas au Four Seasons ce jour-là.

